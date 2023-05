Rückruf Bentley Flying Spur (USA) Probleme mit den Fond-Bildschirmen

Bentley ruft in den USA 1.659 Fahrzeuge zurück. In Deutschland ist kein Rückruf dazu bekannt.

Bentley hat festgestellt, dass die Halteklammer, die die hinteren Unterhaltungsbildschirme fixiert und sich hinter den Vordersitzen befindet, möglicherweise in der falschen Ausrichtung angebracht ist.

Beschreibung des Sicherheitsrisikos: Wenn die Halteklammer in der falschen Ausrichtung installiert wird, besteht die Gefahr, dass die Halterung der Fond-Entertainment-Bildschirme beeinträchtigt wird, wenn das Fahrzeug in einen Unfall verwickelt wird, was möglicherweise zu einer Verletzung der Insassen führen kann.

Dieses Modell ist aktuell in den USA vom Rückruf betroffen:

Bentley Flying Spur aus dem Produktionszeitraum 04.11.2020 bis 13.11.2022 (1.659 Fahrzeuge)

Autorisierte Bentley-Händler prüfen die Ausrichtung der Halteklammer an beiden Vordersitzen. Alle Sitze, bei denen festgestellt wird, dass sie mit der falschen Halterungsausrichtung eingebaut sind, werden nachgearbeitet, um die Haltehalterungsbaugruppe zu ersetzen. Sollte eine Nacharbeit erforderlich sein, dauert dies etwa eine Stunde pro Sitzplatz.

Bei der US-amerikanischen Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA ist der Rückruf unter der Fallnummer 23V-314 zu finden.

Fazit

