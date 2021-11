Rückrufaktion Tesla Model 3 und Y Fast 3.000 E-Autos müssen in die Werkstatt

Die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) und Tesla haben eine Rückrufaktion in den USA gestartet. Insgesamt 2.822 Kunden der Elektroauto-Marke müssen in den kommenden Tagen bei ihren Werkstätten vorstellig werden. Betroffen sind das Model 3 aus dem Produktionszeitraum 3.1.2019 bis 20. April 2021 und das Model Y aus dem Produktionszeitraum 7.3.2021 bis 4.6.2021. Die Rückrufaktion ist bei der NHTSA unter der Nummer 21V-835 und beim Hersteller selbst unter der Nummer Sb-21-31-003 zu finden.

Der Grund für den Rückruf liegt in einem möglichen Materialdefekt. Der Querlenker der Vorderradaufhängung bei Modell 3 und Modell Y ist am Hilfsrahmen mit zwei Befestigungselementen angebracht. Bei den betroffenen Fahrzeugen kann sich das Befestigungselement mit der Zeit lockern oder sich vom Hilfsrahmen lösen, was dazu führen kann, dass sich die seitliche Verbindung vom Hilfsrahmen löst und das Fahrzeug unbeherrschbar wird. In der Folge kann es zu Unfällen kommen. In Deutschland ist aktuell kein Rückruf dazu bekannt.

Ein Rückruf der Marke Tesla sorgt in den USA aktuell für Ärger. 2.822 Besitzer des Model 3 und Model Y müssen in die Werkstätten. Der Grund: Befestigungsprobleme am Hilfsrahmen.