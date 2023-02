So viel Strom verschenken die Hersteller beim E-Autokauf

State of Charge (SoC) bei Neuwagen Über 50 Euro beim E-Autokauf geschenkt

Die Strompreise steigen immer weiter in die Höhe. Da ist jede Kilowattstunde Energie, für die nicht extra bezahlt werden muss, gern gesehen – selbst beim Kauf eines Neuwagens. Mit diesem Akkustand liefern die Hersteller die E-Autos aus.

Nicht nur die Preise an den Tankstellen erklimmen ungeahnte Höhen, auch die Preise an der Ladesäule klettern immer weiter nach oben. Ein vollgeladenes Elektroauto beim Kauf spart da schnell ein paar Euro. Wir haben nachgefragt, mit welchem State of Charge (SoC) die Fahrzeuge laut Hersteller von den Autohändlern beim Neuwagenkauf übergeben werden müssen.

Alle Details und die Auswertung finden Sie unten in der Tabelle.

Die Angaben teilen die Autobauer dabei in verschiedene Lager. Die überwiegende Anzahl der Hersteller macht den Stromer voll oder zumindest fast voll – also weist die Händler an, das Fahrzeug mindestens auf 80, teilweise sogar 100 Prozent zu laden.

Knapp 50 Euro Strom beim 111.000 Euro-Auto

So gibt es bei beispielsweise bei Mercedes 48,78 Euro – zumindest wenn man den 110.801 Euro teuren EQS SUV samt dem großen 108,4 kWh großen Akku ordert und 50 Cent pro Kilowattstunde als Strompreis zugrunde legt. Denn Mercedes weist seine Händler an, vor Verkauf den Akku auf 90 Prozent zu laden.

Ähnlich viel gibt es bei Polestar – oder besser wird es geben. Denn durch den Polestar 2 mit seinem maximal 78 kWh großen Akku machen die Schweden derzeit nur etwas mehr als 35 Euro an Stromkostenzuschuss locker. Denn geladen wird auch hier akkuschonend nur auf 90 Prozent. Mit dem 107-kWh-Akku, der für den Polestar 3 angekündigt wurde, wächst die Summe aber immerhin auf 48,15 Euro.

Bei BMW gibt es am meisten Stromgeld geschenkt

Das meiste Geld gibt es bei BMW. Zum einen, weil die Bayern den Akku vor der Übergabe auf 100 Prozent aufladen. Zum anderen aufgrund der schieren Größe der Batterie im BMW i7 und iX. Bei der wuchtigen Limousine mit 101,7 kWh-Akku gibt es Strom im Wert von 50,85 Euro geschenkt, beim noch wuchtigeren SUV iX und seinem 105,2 kWh-Akku sind es sogar 50,60 Euro.

Voll übergeben wird der Akku aber nicht nur bei Premiumherstellern. Auch Kia, Hyundai, Nissan und Toyota laden die Akkus vor der Übergabe voll auf. Aufgrund der kleineren Akkus ist für die Kundschaft hier weniger zu holen.

Ein kleiner Teil der Hersteller, dazu zählen etwa die Hersteller Aiways, Ford und Nio bittet die Händler, die Fahrzeuge vor der Auslieferung immerhin auf einen SoC von 50 Prozent zu laden. Hier liegt der Wert für den geschenkten Strom zwischen 15 und 23 Euro.

Bei Mazda gibt es nur Strom für 25 Kilometer

Noch knausriger ist Mazda. Denn der MX30 soll laut Hersteller vom Händler auf eine Reichweite von 25 Kilometer geladen werden. Bei einem WLTP-Verbrauch von 17,9 kWh/100 km ergibt das die Energiemenge von knapp 4,5 kWh. Bei einem Strompreis an der Ladesäule von 50 Cent entspricht das läppischen 1,12 Euro, die Mazda für die Jungfernfahrt mit dem Stromer sponsert. Der E-Autofahrer muss also direkt nach dem Kauf mit einem SoC von rund 7 Prozent zuallererst einmal die nächstgelegene Ladesäule anfahren – die hoffentlich nicht weiter als 25 Kilometer entfernt liegt.

SOC beim Neuwagenkauf Hersteller Modell Akkukapazität

in kWh SoC bei

Auslieferung Wert der

Energie bei

50 Ct. je

kWh Aiways 50% U5 60 15,00 € Audi 80% Q4 E-Tron 76,6 30,64 € Q8 E-Tron 89 35,60 € Q8 E-Tron 106 42,40 € E-Tron GT 85 34,00 € BMW 100% iX1 64,7 32,35 € iX3 74 37,00 € iX xDrive 40 71 35,50 € iX xDrive50/

M60 105,2 52,60 € i4 eDrive35 67 33,50 € i4 eDrive40/

M50 80,7 40,35 € i7 101,7 50,85 € Citroen keine Vorgabe Dacia 90% Spring 25 11,25 € DS keine Vorgabe Fiat keine Vorgabe Ford 50% Mach-E

Standard Range 91 22,75 € Mach-E

Extended Range 70 17,50 € Genesis 100% GV60 74 37,00 € GV70 74 37,00 € G80 82,7 41,35 € Honda 100% Honda e 28,5 14,25 € Hyundai 100% Kona Elektro 39,2 19,60 € Kona Elektro 64 32,00 € Ioniq 5 54 27,00 € Ioniq 5 74 37,00 € Ioniq 6 54 27,00 € Ioniq 6 74 37,00 € Jaguar 100% i-Pace 84,7 42,35 € Kia 100% e-Soul 64 32,00 € Niro 64,8 32,40 € EV6 54 27,00 € EV6 74 37,00 € Lexus 100% UX 300e 45 22,50 € RZ 64 32,00 € Mazda 7% MX-30 32 1,12 € Mercedes 90% EQA 66,5 29,93 € EQA 70,5 31,73 € EQB 66,5 29,93 € EQB 70,5 31,73 € EQC 80 36,00 € EQE 89 40,05 € EQE 90,6 40,77 € EQS 107,8 48,51 € EQS 90,6 40,77 € EQE SUV 89 40,05 € EQE SUV 90,6 40,77 € EQS SUV 108,4 48,78 € EQT 45 20,25 € EQV 60 27,00 € EQV 90 40,50 € Mini 100% Mini Electric 29,9 14,95 € Nio 50% ET7 90 22,50 € ET7 70,5 17,63 € EL7 90 22,50 € EL7 70,5 17,63 € ET5 90 22,50 € ET5 70,5 17,63 € Nissan 100% Leaf 39 19,50 € Ariya 63 31,50 € Opel keine Vorgabe Peugeot 100% e-208 45 22,50 € e-2008 45 22,50 € e308 51 25,50 € e-Rifter/

Expert/

Traveller 56 28,00 € e-Rifter/

Expert/

Traveller 68 34,00 € Polestar 90% Polestar 2 67 30,15 € Polestar 2 78 35,10 € Polestar 3 107 48,15 € Renault 90% Twingo E-Tech 21,3 9,59 € Zoe E-Tech 52 23,40 € Megane

E-Tech 40 18,00 € Megane

E-Tech 60 27,00 € Kangoo

Fazit

Klar, einen Akku auf 100 Prozent SoC zu laden, gehört nicht zu den Dingen, die dem Gesundheitszustand besonders zuträglich sind. Es ist aber sehr erfreulich, dass die meisten der angefragten Autobauer angeben, ihre Akkus zumindest auf ein 80 Prozent zu laden, sodass der Kunde nicht schon bei der ersten Fahrt Angst haben muss, ans Ziel zu kommen. Vorgaben, wie sie Mazda macht, sind daher beschämend – gerade in einer Zeit, in der die Ladeinfrastruktur noch nicht so weit ausgebaut ist, dass wirklich überall nachgeladen werden kann.