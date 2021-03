Sommerreifen-Test 2021 (195/55 R16) Die besten Reifen für Kleinwagen

"Mit dem Kleinen sind wir ohnehin nur in der Stadt oder auf Kurzstrecken unterwegs" – das sagen viele Reifenkunden, die bei der Neubereifung des Kleinwagens eher Produkte aus dem unteren Preissegment im Sinn haben. Aber: Sind es nicht oft weniger geübte Fahrer, die diese Autos bewegen? Ist das Risiko, Fußgänger oder Radfahrer durch unkontrollierbare Fahrmanöver zu gefährden oder zu verletzen, in der Stadt nicht besonders hoch? Was, wenn der Wagen wegen schlechter Reifenleistungen ungewollt zum Unfallverursacher wird?

Um zu klären, wie groß die sicherheitsrelevanten Leistungsunterschiede bei Reifen dieser Klasse tatsächlich ausfallen, haben wir die elf führenden Produkte von Conti, BF Goodrich, Bridgestone, Goodyear, Falken, Hankook, Maxxis, Michelin, Nokian, Pirelli und Toyo im Preissegment von rund 60 bis 110 Euro pro Reifen verglichen.

Sicherheit durch kurze Bremswege, das steht in diesem Test an oberster Stelle: Die zerstörerische Bewegungsenergie des Fahrzeugs muss in einer brenzligen Situation schnellstmöglich gebändigt werden. Mit Kräften, die nur die Reifen übertragen können. Während bei unseren Tests aus Tempo 100 auf trockenem Asphalt nur rund drei Meter Bremsweg-Unterschied zwischen dem besten (Michelin) und dem schlechtesten Reifen (Falken) liegen, klaffen die Unterschiede beim Verzögern auf Nässe viel weiter auseinander: Zwischen dem besten (Michelin) und dem schwächsten Nassbremser (Toyo) liegen erschreckende 7,2 Meter, obwohl wir nur aus 80 km/h bremsen, um Einflüsse durch eventuelles Aquaplaning zu vermeiden. Bei Stadttempo 50 beträgt der Unterschied des Anhaltewegs immer noch knapp eine Wagenlänge, was sich im Ernstfall schmerzhaft bemerkbar machen kann.

Wichtig ist gute Reifenhaftung auch für eine optimale Funktion von ABS und ESP, denn diese Assistenten arbeiten ausschließlich über Bremseingriffe. Wenn Reifen die Bremskraft nicht übertragen können, nützt die beste Elektronik nichts.

Ingolf Pompe Auf trockenen Pisten überzeugen fast alle Fabrikate. Entscheidend für das Testergebnis ist daher sicherer Grip bei Nässe.

Wie Auto, Reifen und Regelsystem unter sicherheitsrelevanten Aspekten zusammenarbeiten, prüfen wir in Seitenführungs-, Handling- und Aquaplaning-Tests auf nassen Strecken. Hinzu kommen Komfortprüfungen, Spurwechseltests bei Autobahntempo und zuletzt auch Versuche auf der Rennstrecke. Hier werden die Reifenkompetenzen im Grenzbereich beurteilt.

Das Ergebnis: Mit den kürzesten Bremswegen auf nasser und trockener Strecke ist der teure, aber spritsparende Michelin Primacy 4 trotz seiner Aquaplaning-Schwächen bei Überlandtempo nicht zu schlagen – Testsieger. Mit deutlichem Punktabstand und mehr als einem Meter längeren Bremswegen folgt der nicht minder teure, genauso effiziente Bridgestone, in der Endnote gleichauf mit dem deutlich günstigeren Nokian, der auslegungsgemäß bei Regenwetter etwas mehr Sicherheit bietet und somit die Preis-Leistungs-Wertung gewinnt.

Das Mittelfeld belegen – in der Reihenfolge ihrer Wertung – die recht ausgewogenen Reifen von Goodyear und Conti, der sehr preiswerte Maxxis, der nassbremsstarke BF Goodrich, der besonders spritsparende und leise Hankook sowie der aquaplaningresistente, aber bremsschwache und wenig effiziente Falken. Pirelli verpasst den Anschluss mit Schwächen in den Bremsdisziplinen, der besonders kurvenstarke Toyo patzt vor allem beim Nassbremsen und muss daher abgewertet werden.

Vor allem der Michelin zeigt, dass Top-Leistungen auch im Segment der Kleinwagen-Reifen bezahlt werden wollen. Wer kleine Abstriche in der Gesamtperformance in Kauf nimmt, kann aber ohne spürbares Sicherheitsdefizit mit Nokian, Goodyear und Conti viel Geld sparen. So viel Sicherheit muss einfach drin sein. Im Folgenden sehen Sie die Bewertung aller getesteten Reifen im Detail.

Michelin Primacy 4 (Testsieger)

Kürzeste Bremswege

Hohe Sicherheitsreserven nass wie trocken

Überwiegend ausgewogene Eigenschaften

Leicht beherrschbar

Sehr leise

Sehr geringer Rollwiderstand

Schwache Aquaplaning-Vorsorge

Einschränkungen beim Abrollkomfort

Fazit: Bester im Test – aber Mängel im Aquaplaning-Schutz (8,9 Punkte, sehr gut).

Bridgestone Turanza T005

In trockenen Kurven wie auch beim Ausweichen präzise, fahrstabil und sicher

Niedrigster Rollwiderstand

Defizite beim Trockenbremsen

Erhöhtes Aquaplaning-Risiko bei Starkregen

Fazit: Der besonders spritsparende Allrounder zeigt sich bei Starkregen etwas wasserscheu (8,1 Punkte, sehr gut).

Nokian Wetproof

Abgesehen von leichten Schwächen beim Bremsen sehr sicher auf Nässe

Harmonische Kooperation mit dem ESP-Regelsystem

Auch auf trockenem Asphalt fehlerverzeihend

Leicht beherrschbar

Längere Bremswege auf Nässe

Etwas erhöhter Rollwiderstand

Fazit: Der harmonische Wetproof gibt sich auch im Trockenen leicht beherrschbar (8,1 Punkte, sehr gut).

Goodyear EfficientGrip Performance 2

Gute Aquaplaning-Sicherheit

Hohe Lenkpräzision

Sicherer Spurwechsel

Überwiegend gute Komforteigenschaften

Etwas längere Bremswege nass und trocken

Eingeschränkte Nässe-Seitenführung an der Hinterachse

Fazit: Der Goodyear fährt präzise und komfortabel, ist aber etwas bremsschwach (7,9 Punkte, gut).

Continental PremiumContact 5

Sicheres Handling bei etwas reduziertem Gripniveau auf trockenem Asphalt

Sehr sicher im Ausweichtest

Keine nennenswerten Schwächen auf Nässe

Verlängerte Bremswege auf trockenem Asphalt

Etwas erhöhter Rollwiderstand

Fazit: Bei ausgewogenen Nässeleistungen fehlt es dem Conti im Trockenen an Grip (7,8 Punkte, gut).

Maxxis Premitra 5

Auf Nässe von Könnern recht dynamisch fahrbar

In trockenen Kurven dank ausgeprägter Reserven gut kontrollierbar

Leises Außengeräusch

Im Lastwechsel auf Nässe leichte Übersteuertendenz

Längere Bremswege

Erhöhter Rollwiderstand

Fazit: Günstiger Reifen mit verschmerzbaren Defiziten (7,7 Punkte, gut).

BF Goodrich Advantage

Gute Bremsleistungen auf Nässe

Stabiles, überraschungsfreies und sehr fahrsicheres Verhalten auf trockenen Passagen

Etwas längere Bremswege auf trockener Fahrbahn

Geringfügige Schwächen in der Aquaplaning-Vorsorge

Etwas erhöhter Rollwiderstand

Fazit: Die Michelin-Zweitmarke mit ausgewogener Gesamtperformance (7,7 Punkte, gut).

Hankook Kinergy Eco2

Auf reduziertem Niveau – mit Ausnahme von Bremsdefiziten – akzeptable Leistungen

Besonders in Ausweichsituationen sicher und fahrstabil

Sehr leise

Sehr geringer Rollwiderstand

Schwaches Bremsen auf nassen und trockenen Fahrbahnen

Unzureichender Kurvengrip nass

Schwache Aquaplaning-Vorsorge

Fazit: Komfortabler Leichtlaufreifen, jedoch mit ausgeprägter Nassschwäche (7,4 Punkte, gut).

Falken Ziex ZE310 Ecorun

Bei trägen Lenkreaktionen in trockenen Kurven gut beherrschbar

Ordentliche Gripreserven

Sehr gute Aquaplaning-Vorsorge

Schwache Bremsleistungen auf nassen und trockenen Strecken

Ausgeprägte Lastwechselempfindlichkeit

Leichte Übersteuertendenz auf Nässe

Sehr hoher Rollwiderstand

Fazit: Preisgünstiger Reifen, allerdings mit wenig ausgewogener Performance (7,0 Punkte, gut).

Pirelli Cinturato P1 Verde

Weitgehend ausgewogenes, sicheres Fahrverhalten

Gute Aquaplaning-Vorsorge auf Nässe

Sicher bei Ausweichsituationen auf trockenem Asphalt

Lange Bremswege nass und trocken

Erhöhter Rollwiderstand

Fazit: Robuster Alltagsreifen, allerdings mit deutlich zu langen Bremswegen (6,8 Punkte, befriedigend).

Toyo Proxes Comfort

Sehr guter Kurvengrip auf nassem und trockenem Asphalt

Auf Nässe zu lange Bremswege

Sehr instabil mit schmalem Grenzbereich

Reagiert träge auf Lenkimpulse

Eingeschränkter Abrollkomfort

Fazit: Starker Kurvengrip, aber viel zu schwache Bremswerte (5,6 Punkte, ausreichend).

So wurde getestet

Ingolf Pompe Während des Tests wird die Härte des Reifengummis dokumentiert.

Um bestmögliche Genauigkeit und Ergebnissicherheit zu gewährleisten, werden – soweit machbar – sämtliche Versuche in diesem Test mehrfach durchgeführt. Angewendet wird ein progressives Bewertungsschema, das gleichermaßen die objektive Bewertung durch Messgeräte wie auch die subjektive Benotung durch die erfahrenen Testfahrer berücksichtigt. Beim Handling auf nasser oder trockener Bahn führt ein ausgewogenes, sicheres und den Erwartungen der mutmaßlichen Zielgruppe entsprechendes Fahrverhalten zu einer Optimalbenotung. Der verbrauchsbeeinflussende Reifen-Rollwiderstand wurde auf Rollenprüfständen ermittelt. Grundlage dieser Beurteilung ist die für das Reifenlabel relevante europäische Gesetzgebung zur Reifenkennzeichnung. Zur langfristigen Absicherung der Ergebnisse werden die getesteten Produkte normalerweise mit Reifen aus nachgelagerten Testkäufen in stichprobenartigen Nachtests verglichen. Im Fokus: die besten drei des Tests sowie Produkte mit atypisch guter Performance oder ungewöhnlichen Verschleißerscheinungen. Abweichungen oder Auffälligkeiten würden zum Testausschluss führen, verbunden mit entsprechender Berichterstattung.

Dieser sonst übliche Standard konnte aufgrund der während der Testdurchführung anhaltenden Covid-19-Pandemie allerdings nicht aufrechterhalten werden. Der Zugang zu Reifentestgeländen war stark eingeschränkt oder nicht möglich. Ungewöhnliche Verschleißerscheinungen, Normabweichungen oder Auffälligkeiten konnten bei der Auswertung nicht festgestellt werden. Wir bitten um Verständnis, dass die sonst üblichen Nachtests in dieser Testsaison ausgesetzt wurden.

Umfrage 23538 Mal abgestimmt Wie wichtig sind Ihnen Ihre Reifen? Sehr wichtig - die dürfen teuer sein und ich kontrolliere sie ständig. Nicht so wichtig - billige Schlappen tun es auch. mehr lesen

Fazit

Mit sehr guten Eigenschaften auf trockenem und nassem Asphalt sichert sich der Michelin Primacy 4 den Testsieg. Doch auch für den Bridgestone Turanza T005 (Platz 2) und den Nokian Wetproof (Platz 3) gibt es noch die Bestnote. Das Mittelfeld ist eng besetzt. Mit einem zu langen Bremsweg auf Nässe leistet sich nur der Toyo Proxes Comfort eine gravierende Schwäche. Mit dem Urteil "ausreichend" markiert er das Schlusslicht unter den Testteilnehmern.