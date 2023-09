Im Vergleich zum Juli wuchs der gesamte Automarkt in Deutschland im August 2023 ordentlich. Mit 273.417 Exemplaren wurden über 30.000 Autos mehr zugelassen als noch im Vormonat. Bei den Sportwagen zeigt sich jedoch ein gegenläufiger Trend: Von 2.770 ging es in diesem Segment hinunter auf erstmals für den deutschen Straßenverkehr zugelassene 2.299 Einheiten, womit auch der Marktanteil der dynamischen Modelle sank, und zwar von 1,1 auf allmählich bedeutungslose 0,8 Prozent.

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf dem deutschen Markt gibt, oder die nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nummer erhalten.