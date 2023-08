Es gab eine Zeit, in der war Elon Musk für viele Menschen DAS Argument schlechthin dafür, sich einen Tesla zu kaufen. Der Firmenchef und seine Tweets waren der perfekte Werbeträger für die aufstrebende Marke, die bis vor Kurzem "keinen Dollar für Werbung ausgegeben" hatte, wie Musk in immer wiederkehrenden Statements zum Besten gab. Wie groß die Beliebtheit des Unternehmers mit drei Staatsbürgerschaften (Südafrika, Kanada, USA) war, zeigt eine Umfrage des Nachrichtendienstes Bloomberg vom November 2019.

Twitter-Kauf wird zum Problem für Musk

Dass Elon Musks Popularität unter den Käuferinnen und Käufern eines seiner wichtigsten Produkte derart stark nachließ, hat in erster Linie mit dessen Übernahme des kürzlich von Twitter in X umbenannten Kurznachrichtendienstes zu tun. Auf die Frage, ob Musks jüngste öffentliche Äußerungen dem Ruf von Tesla geschadet oder ihn verbessert haben, antwortete mehr als die Hälfte der Befragten mit "geschadet" oder gar "stark geschadet". Sein Ansehen hat inzwischen so stark gelitten, dass der Tesla-Chef von der Kundschaft schlechter bewertet wird als der telefonische Kundendienst der Marke, der – zumindest in den USA – als praktisch nicht erreichbar gilt.