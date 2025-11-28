Üppige Sonderzahlung: Trotz Krise – Porsche stockt Weihnachtsgeld auf

Bei Porsche wird das Weihnachtsgeld nicht angetastet – und sogar erhöht. Rund 22.000 Beschäftigte erhalten im November eine Sonderzahlung, die je nach Entgeltgruppe bis zu einem vollen Monatsgehalt erreichen kann. Das berichtet die "Stuttgarter Zeitung". Der Zeitung gegenüber bestätigte ein Porsche-Unternehmenssprecher die übertarifliche Sonderauszahlung.

Volle Sonderzahlung trotz Krise Bemerkenswert ist die Entscheidung vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Geschäftslage. Der Sportwagenhersteller verzeichnete in den ersten drei Quartalen einen Gewinneinbruch von knapp 96 Prozent. Belastend wirken schwächere Absatzzahlen in China, höhere Einfuhrzölle auf dem US-Markt und milliardenschwere Investitionen in die Neuausrichtung der Elektrostrategie. Bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen im Oktober hatte der VW-Konzern darüber informiert, dass Porsche das Ergebnis durch Abschreibungen und Anpassungen mit 4,7 Milliarden Euro belastet habe.

Porsche plant aktuell einen Abbau von rund 1.900 Stellen in Deutschland bis 2029. Zusätzlich laufen Stellen mit Befristung aus: Bereits 2024 wurden etwa 1.500 befristete Verträge nicht verlängert; weitere rund 500 Befristungen enden 2025. Der Abbau soll vorrangig über natürliche Fluktuation, Attraktivitätsangebote für Frühverrentung oder Abfindungen erfolgen.

Übertarifliches Weihnachtsgeld Vor diesem Hintergrund dürfen sich die Porsche-Mitarbeiter besonders über ein volles 13. Monatsgehalt als Weihnachtsgeld freuen. Dabei geht Porsche deutlich über die tariflich vereinbarten Sonderzahlungen hinaus. Die Praxis der Sonderzahlungen in der Metall- und Elektroindustrie ist klar geregelt und bewegt sich üblicherweise zwischen 25 und 55 Prozent des Monatsgehalts, abhängig von Tarifgruppe und Betriebszugehörigkeit.

Porsche betont auf der firmeneigenen Seite zu Job-Perspektiven im Unternehmen: "Gemäß den geltenden tariflichen Regelungen zahlt Porsche seinen festangestellten Mitarbeitern ein Weihnachtsgeld in Höhe von 55 Prozent des Monatsgehalts. Dieses wird freiwillig bereits seit vielen Jahren auf ein volles 13. Monatsgehalt aufgestockt." Daran ändert sich also auch im Krisenjahr 2025 nichts.

Laut einer Aufstellung des Arbeitgeber-Bewertungsportals kununu liegen die Brutto-Monatsgehälter bei Porsche für Produktionsmitarbeiter bei rund 4.700 Euro, für Elektro-Ingenieure bei rund 6.000 Euro, für Softwareentwickler bei rund 7.200 Euro und für Teamleiter bei rund 7.800 Euro.