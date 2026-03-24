Spritpreise zu Ostern ziehen an: Tanken Sie an diesen Tagen, sonst wirds teuer

Eine Auswertung täglicher Preisdaten aus den Jahren 2023 bis 2025 zeigt, dass sich rund um den Reisebeginn häufig kurzfristige Preisspitzen bilden. Entscheidend ist ein kleines Zeitfenster vor den Feiertagen. Für Autofahrer wird damit vor allem der richtige Zeitpunkt wichtig. Wer zu spät tankt, zahlt voraussichtlich mehr. Wer die Entwicklung kennt, kann den Anstieg zumindest teilweise umgehen.

Diese Tage sind vor Ostern entscheidend Aus der Analyse ergibt sich ein klares Zeitfenster, in dem Tanken günstiger ist als kurz vor den Feiertagen.

Zeitraum: 25.03. bis 28.03.2026

Tageszeit: abends zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr In diesen Tagen liegen die Preise erfahrungsgemäß noch vor dem stärksten Nachfrageanstieg. Danach ziehen sie häufig spürbar an. Auch innerhalb eines Tages gibt es Unterschiede. Morgens sind die Preise meist höher, während sie am Abend sinken.

Preise sind hoch – aber nicht überall gleich Die aktuellen Werte zeigen ein differenziertes Bild. Im bundesweiten Durchschnitt liegt Super E10 derzeit bei rund zwei Euro pro Liter, Diesel teils noch darüber. Gleichzeitig gibt es deutliche Schwankungen je nach Region, Uhrzeit und Tankstelle. In einzelnen Fällen werden für Diesel bereits Preise um 2,30 Euro pro Liter erreicht. Diese Werte liegen über dem Durchschnitt und treten meist nur kurzfristig auf. Sie zeigen jedoch, wie schnell sich der Markt nach oben bewegen kann.

Ein weiteres Anziehen der Preise ist unter den aktuellen Bedingungen möglich. Die geopolitische Lage bleibt angespannt, der Ölmarkt reagiert empfindlich und die Nachfrage vor Ostern nimmt zu.

Ein Preisniveau von bis zu 2,40 Euro pro Liter wäre in diesem Umfeld nicht ausgeschlossen, würde aber voraussichtlich punktuell und zeitlich begrenzt auftreten.

Blick in die Daten erklärt das Muster Die Auswertung der Jahre 2023 bis 2025 zeigt zwei unterschiedliche Entwicklungen. 2024 steigen die Preise bereits ab der letzten Märzwoche deutlich an. Super E10 legt von etwa 1,80 Euro auf rund 1,86 Euro zu, Diesel folgt diesem Trend. Der Nachfrageeffekt vor Ostern ist klar sichtbar.

2023 zeigt ebenfalls einen Anstieg, allerdings weniger stabil. Anfang April steigen die Preise zunächst, bevor sie wieder nachgeben.

2025 fällt dagegen deutlich aus dem Muster. Die Preise sinken über mehrere Wochen hinweg, obwohl die Reisetätigkeit zunimmt. Beim Diesel fällt der Durchschnittspreis von rund 1,66 Euro Anfang März auf etwa 1,56 Euro Mitte April. Auch Super E10 entwickelt sich ähnlich und sinkt im gleichen Zeitraum von etwa 1,73 Euro auf rund 1,67 Euro. Auffällig ist, dass die Preise selbst in der Phase steigender Nachfrage weiter zurückgehen. Der übliche Oster-Effekt ist in den Daten kaum erkennbar.

Der Grund liegt in der Kostenbasis. Der Ölpreis lag 2025 unter dem Niveau des Vorjahres, gleichzeitig war die Versorgung stabil. Dadurch blieb der Preisdruck gering und überlagerte den Nachfrageeffekt.

Nutzen Sie unsere Spritpreis-App Um ein wenig die Kraftstoffkosten für die Urlaubsreise oder den Ausflug zu minimieren, sollten Autofahrer nach Möglichkeit die Schwankungen der Kraftstoffpreise im Tagesverlauf nutzen. Für eine aktuelle Übersicht bietet sich unsere kostenlose Spritpreis-App "mehr tanken" (Google Play-Store oder Apple App-Store) an, die die aktuellen Kraftstoffpreise, eine Preis-Prognose und günstige Tankstellen in der Nähe anzeigt. Dort finden auch E-Auto-Fahrer Ladepunkte und deren Preise.