Volvo baut neues Werk Elektroautos ab 2026 aus der Slowakei

Volvo kündigt eine neue Produktionsanlage für Elektroautos an. In der Slowakei sollen ab 2026 jährlich bis zu 250.000 Elektro-Autos gebaut werden.

Um den steigenden Kundennachfragen nach Elektroautos gerecht zu werden, kündigt der schwedische Autobauer Volvo einen weiteren Produktionsstandort in der Slowakei an. Die dritte Produktionsstätte in Europa soll am Standort Kosice entstehen. Das neue Werk ergänzt die beiden bereits bestehenden Werke in Gent (Belgien) und in Torslanda (Schweden).

Produktionsstart in 2026

In den neuen Standort im Osten der Slowakei investieren die Schweden 1,2 Milliarden Euro. Der Baubeginn des Werks in Kosice ist für 2023 geplant, die Installation von Ausrüstung und Produktionslinien im Laufe des Jahres 2024. Die Serienproduktion von rein elektrischen Volvo-Fahrzeugen der nächsten Generation soll 2026 beginnen. Natürlich wird das neue Werk komplett klimaneutral ausgelegt.

Der Standort Kosice wurde gewählt, weil er eine gute logistische und verkehrstechnische Anbindungen an den Rest Europas und den Zugang zu einer guten Lieferantenbasis bietet. Aber auch die von der slowakischen Regierung angebotenen Anreize waren ebenfalls ein Schlüsselfaktor bei der Entscheidung, das Werk in Kosice anzusiedeln. Die Anlage ist für die Produktion von bis zu 250.000 Autos pro Jahr ausgelegt und soll in der Region mehrere tausend neue Arbeitsplätze schaffen. Eine zukünftige Erweiterung des Werks ist ebenfalls möglich.

Fazit

Volvo baut in der Slowakei ein neues Autowerk, das für den Bau von Elektroautos ausgelegt ist. Die Fahrzeugfertigung in Kosice soll 2026 starten. Jährlich können dort bis zu 250.000 Autos gebaut werden.