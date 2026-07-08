Vom Saugdiesel zum TDI: Die technische Evolution des Diesel-Golfs

Seit seiner Einführung im Jahr 1976 hat sich der VW Golf mit Dieselmotor kontinuierlich weiterentwickelt. Der erste Saugdiesel mit 1,5 Litern Hubraum leistete bescheidene 50 PS, doch bereits in der zweiten Generation wurde durch einen Turbolader ein deutlicher Leistungssprung erzielt. Der Golf GTD setzte mit seinen damals beeindruckenden 70 PS neue Maßstäbe in der Kompaktklasse und etablierte den Diesel als ernstzunehmende Alternative zum Benziner.

In den folgenden Jahrzehnten führte Volkswagen innovative Technologien wie die Direkteinspritzung (TDI) ein, die nicht nur höhere Leistungen ermöglichte, sondern auch den Verbrauch deutlich senkte. Die aktuelle achte Generation bietet zwei Varianten des 2.0 TDI-Motors: eine Version mit 116 PS für effizientes Fahren und eine leistungsstärkere Variante mit 150 PS für dynamischere Ansprüche.

Warum Großbritannien auf Diesel verzichtet Die Entscheidung von Volkswagen, den Verkauf von Diesel-Gölfen in Großbritannien einzustellen, ist vor allem auf die sinkende Nachfrage zurückzuführen. Laut dem europäischen Automobilherstellerverband ACEA wurden in den ersten fünf Monaten des Jahres 2026 lediglich knapp 17.000 Diesel-Pkw aller Marken verkauft – bei einem Gesamtmarktvolumen von rund 925.000 Fahrzeugen. Diese Zahlen verdeutlichen den drastischen Rückgang der Beliebtheit von Dieselfahrzeugen auf der Insel.

Ein weiterer Grund ist die zunehmende Fokussierung auf alternative Antriebe wie Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Volkswagen reagiert auf diesen Trend, indem es sein Angebot an Benzin- und Hybridmodellen erweitert und damit gezielt auf Kundenwünsche eingeht.

Technische Highlights des aktuellen TDI-Motors Die modernen TDI-Motoren im Golf VIII zeichnen sich durch hohe Effizienz und fortschrittliche Abgasreinigung aus. Dank eines SCR-Katalysators (Selective Catalytic Reduction) werden Stickoxide effektiv reduziert, wodurch die Motoren strenge Emissionsstandards erfüllen können.

Mit einem kombinierten Verbrauch von nur etwa 4,4 bis 5 Litern pro 100 Kilometer gehören diese Motoren zu den sparsamsten ihrer Klasse. Gleichzeitig bieten sie ein hohes Drehmoment – ideal für Langstreckenfahrer oder Nutzer, die regelmäßig Anhänger ziehen müssen.

Bedeutung für deutsche Käufer Für deutsche Kunden bleibt der Diesel-Golf vorerst erhalten. Volkswagen betont, dass es keine Pläne gibt, das Modell hierzulande aus dem Programm zu nehmen. Deutschland zählt nach wie vor zu den größten Märkten für Dieselfahrzeuge in Europa – insbesondere im Flottensegment.

Allerdings könnte die zunehmende Elektrifizierung auch hier langfristig Auswirkungen haben. Förderprogramme für Elektroautos sowie Investitionen in Ladeinfrastruktur machen alternative Antriebe attraktiver denn je.