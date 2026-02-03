VW baut 35.000 Stellen ab: Die Folgen für Arbeitnehmer und Arbeitsmarkt

Volkswagen verfolgt mit dem geplanten Abbau von 35.000 Stellen bis 2030 eine klare Strategie: die Anpassung an die Herausforderungen der Elektromobilität und die Digitalisierung. Der Konzern sieht sich gezwungen, seine Strukturen zu verschlanken, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dabei setzt VW auf sozialverträgliche Maßnahmen wie die Altersteilzeit, die es Mitarbeitern ermöglicht, vorzeitig in den Ruhestand zu gehen. Laut Automobilwoche wurden bereits 20.000 Stellen eingespart, verteilt auf die zehn deutschen Standorte des Unternehmens.

Altersteilzeit: Ein Modell für den Übergang Die Altersteilzeit ist ein zentrales Instrument in VWs Personalstrategie. Für die Jahrgänge 1969 und 1970 bietet das Unternehmen attraktive Konditionen: eine Entgeltaufstockung von bis zu 95 Prozent des bisherigen Nettolohns und eine vollständige Aufstockung der Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung. Zudem gleicht VW die Rentenlücke, die durch den vorzeitigen Ruhestand entsteht, lebenslang zur Hälfte aus. Diese Regelungen gelten auch für schwerbehinderte Mitarbeiter des Jahrgangs 1970. Die Nutzung der Altersteilzeit erfolgt auf freiwilliger Basis, und VW rechnet damit, dass rund 70 Prozent der betroffenen Mitarbeiter dieses Angebot annehmen werden.

Perspektiven für zukünftige Jahrgänge Während die Jahrgänge 1969 und 1970 bereits von der Altersteilzeit profitieren, sind für die Jahrgänge ab 1971 noch keine konkreten Vereinbarungen getroffen worden. Der Betriebsrat setzt sich jedoch dafür ein, dass auch diese Mitarbeiter in den Genuss der attraktiven Regelungen kommen. Die Zukunft wird zeigen, ob Volkswagen seine Strategie weiter ausbaut und welche Auswirkungen dies auf die Belegschaft und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens haben wird.

Auswirkungen auf den deutschen Arbeitsmarkt Der geplante Stellenabbau bei Volkswagen hat weitreichende Folgen für den deutschen Arbeitsmarkt. Mit Wolfsburg als größtem Standort und rund 60.000 Mitarbeitern ist VW ein zentraler Arbeitgeber in der Region. Der Abbau von Arbeitsplätzen könnte nicht nur die lokale Wirtschaft, sondern auch die gesamte Automobilindustrie beeinflussen. Experten warnen vor möglichen konjunkturellen Folgen, insbesondere wenn andere Hersteller ähnliche Maßnahmen ergreifen.