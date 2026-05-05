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VW-China-Chef: "Hier nutzt man die Lenkungswirkung hoher Spritpreise"

VW-China-Chef Ralf Brandstätter im Interview
„China nutzt Lenkungswirkung hoher Spritpreise“

Volkswagens China-Vorstand Ralf Brandstätter hat auf der Messe in Peking gerade die ersten – vor allem elektrischen – neuen Modelle der großen Produktoffensive vorstellen können. Er profitiert aber aktuell von einem verbrennerlastigen Produktportfolio.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 05.05.2026
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Ralf Brandstätter Vorstand China Volkswagen VW AG 2026
Foto: AFP

Unmittelbar vor einem Gruppengespräch mit BYD-Vize-Chefin Stella Li bleiben 30 Minuten für einen Austausch mit VWs Mann in China, Ralf Brandstätter. Der drahtige Mittfünfziger empfängt gut gelaunt im ersten Stock des VW-Standes an einem ziemlich langen Konferenztisch in einem – typisch Messe – fensterlosen Raum. Die eher warme und nicht zu helle Beleuchtung, die auch auf dem Stand mit den ausgestellten Fahrzeugen wahrnehmbar ist, kontrastiert mit dem weißlich kalten Licht, wie es nachher beim großen Konkurrenten aus China auffällt.

VW hat in China gerade die Marktführerschaft von BYD zurückerobert – herzlichen Glückwunsch!

Ralf Brandstätter: (lächelt zurückhaltend). Danke! Das ist eine gute Nachricht, aber nur eine Momentaufnahme. In China ist ...

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