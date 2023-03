VW Golf GTI-Treffen zieht um Wolfsburg statt Wörthersee

Nach der Absage des GTI-Treffens am Wörthersee, will VW das Event in Eigenregie in Wolfsburg fortführen.

Mitte Februar 2023 hatte die Gemeinde Maria Wörth angekündigt, dass man kein GTI-Treffen mehr austragen wird. Die Österreicher setzen auf Klimaschutz statt Auto-Großevents. VW hatte in Folge bereits mitgeteilt, dass man bereits prüfe, wie man die GTI-Fangemeinde zukünftig unterstützen könne. Ende Februar 2023 ist klar, was VW damit gemeint hat.

Hersteller übernimmt Fan-Event

Die Wolfsburger werden das legendäre GTI-Treffen vom Wörthersee nach Wolfsburg holen, und zwar schon ab 2024. Das "GTI Coming Home"-Event soll vor den Toren des Volkswagen-Werks steigen. Die verfügbaren Flächen und Infrastruktur in Wolfsburg bieten laut VW ideale Voraussetzungen, um eine große Anzahl an Besuchern mit ihren Fahrzeugen zu empfangen.

"Unsere GTI-Fans sind für Volkswagen von großer Bedeutung und deswegen liegt uns der Austausch mit ihnen sehr am Herzen", sagt Imelda Labbé, Vorständin für Vertrieb, Marketing und After Sales bei Volkswagen Pkw. "Aus diesem Grund haben wir uns ziemlich schnell entschieden, nachdem das GTI-Treffen am Wörthersee bedauerlicherweise abgesagt wurde, der GTI-Fangemeinde in Wolfsburg ein neues Zuhause für das Event zu bieten. Bei den Veranstaltungsplanungen möchten wir auch die Wünsche der Fans berücksichtigen, denn es soll vor allem ein Treffen für sie werden. Entsprechend werden wir im kommenden Jahr sicher einige Highlights und Überraschungen bieten können."

Neben Fahrzeugpräsentationen, Bühnenshows und Clubtreffen wird es viele weitere Aktionen und Überraschungen für die GTI-Fans geben.

Fazit

Das GTI-Treffen wurde einst von Fans des Kompaktsportlers initiiert. In den vergangenen Jahren hat VW immer mehr das Zepter am Wörthersee übernommen. Nach der Absage durch die Gemeinde Maria Wörth für zukünftige GTI-Treffen, verleibt sich VW das legendäre GTI-Meeting nun vollends ein. Einerseits naheliegend, andererseits passt das so gar nicht zur Elektromobilitätsstrategie des Konzerns. Man darf gespannt sein, ob Wolfsburg den Kultstatus vom Wörthersee erreichen kann.