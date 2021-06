VW Golf GTE Skylight Der hätte den See sehen sollen

VW-Auszubildende haben einen Golf GTE für den Wörthersee aufgebaut. Nachdem das Event ausfällt wurde der GTE Skylight jetzt in Wolfsburg enthüllt.

Auszubildende bei Volkswagen bauen traditionell ein Showcar für das GTI-Treffen am Wörthersee. Auch wenn das Event für 2021 ein weiteres Mal abgesagt wurde, durften die 16 Auszubildenden ihr Projekt-Fahrzeug auf die Räder stellen. Für 2021 fiel die Wahl erneut auf einen VW Golf GTE.

Thematisch greift der Azubi-GTE die Themen Himmel und Elektromobilität auf. Entsprechend trägt er den Namen VW Golf GTE Skylight. Auf der weiß lackierten Karosserie des Golf applizierten die Lackierer-Azubis Streifen in Lapiz Blue und Catalina Blue. Diese Farben finden sich zudem außen an verschiedenen Zierleisten, den beleuchteten Türgriffen und im GTE-Logo wieder. Sogar die in den Radhäusern platzierten 20-Zoll-Leichtmetallfelgen tragen entsprechende Farbakzente.

Das Interieur leuchtet

Blau gehaltene Elemente charakterisieren auch das Interieur des VW Golf GTE Skylight. Markant sind hier blau leuchtende Keder an den Sitzen. Aber auch die Dekorleisten, die Sitzbezüge selbst und Teile des Lenkrads tragen blaue Akzente. Gibt der Skylight-Pilot Gas, so erscheint über der Armaturentafel eine GTE-Hologramm. Dessen Farbigkeit ändert sich mit der Beschleunigung.

VW Hingucker im Innenraum: Das GTE-Hologramm.

Mit einem Griff ins Konzernregal werten die Auszubildenden die Optik des Golf GTE Skylight auf. Seitenschwellerverkleidungen und der Heckspoiler stammen vom Golf R. Die schmucken Endrohrblenden haben die Auszubildenden selbst entworfen und im 3D-Druckverfahren aus Edelstahl hergestellt. Eine Tieferlegung und Klarglas-Rücklichter runden den sportlichen Auftritt ab.

Auf der Antriebsseite bleibt der Golf GTE unangetastet bei 245 PS. Dafür darf das verbaute Soundsystem ordentlich powern. Die Headunit mit Sprachsteuerung sitzt in der Mittelkonsole. Den Kofferraum füllen Lautsprecher. Für Schalldruck sorgen insgesamt 3.110 Watt. Im Kofferraum findet aber auch ein elektrisch angetriebenes Skatebord platz, das GTE-Piloten hilft, die letzte Meile mit bis zu 45 km/h zu bewältigen.

Fazit

Auch für 2021 haben VW-Azubis wieder ein Showcar für den Wörthersee aufgebaut. Der Wörthersee fällt zwar wieder aus, der Golf GTE Skylight wurde dennoch präsentiert.