Xiaomi SU7 Ultra bei Ferrari entdeckt: Klauen die Italiener bei den Chinesen?

Ferrari hat sich wohl einen der aktuell leistungsstärksten Serien-Elektrosportler zugelegt. Am Werkstor in Maranello wurde ein Xiaomi SU7 Ultra gesichtet – deutlich erkennbar an seiner auffälligen gelben Lackierung mit silbernen Doppelstreifen. Beobachter und Branchenkenner vermuten: Ferrari analysiert das chinesische Fahrzeug im Rahmen seiner Entwicklungsarbeiten für das erste vollelektrische Serienmodell.