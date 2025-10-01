ZF-Sparpaket: E-Antriebe bleiben, 7.600 Mitarbeiter müssen gehen

Mathias Miedreich, der neue Vorstandsvorsitzende des Automobilzulieferers ZF, musste gleich an seinem ersten Arbeitstag die Mitarbeiter des Unternehmens auf harte Einschnitte einschwören. Um aus der Krise zu kommen, haben sich Unternehmensführung und Arbeitnehmer grundsätzlich auf erste große Schritte bei der Sanierung des zweitgrößten deutschen Autozulieferers geeinigt.

E-Antriebssparte bleibt Die angedachte Ausgliederung der Elektroantriebssparte Division E ist vom Tisch. Die Division soll integraler Bestandteil von ZF bleiben und aus eigener Kraft saniert werden. Dazu will ZF sein Produktangebot in der Antriebssparte ausdünnen und unter anderem die Entwicklung von sogenannten On-Board-Chargern, Gleichspannungsrichtern und elektrischen Starrachsen aufgeben. Ob das Unternehmen weiter Elektromotoren und Inverter herstellt oder zukauft und die Produktionen für diese Komponenten aufgibt, soll in den kommenden Wochen entschieden werden. Die Antriebssparte soll sich vor allem auf Thermo-Management-Systeme sowie auf den Nachfolger des Achtgang-Hybridgetriebes 8HP fokussieren. Für die Industrialisierung einzelner Produkte sucht ZF zudem Partner.

7.600 Jobs fallen weg Im Zuge der Verhandlungen wurden zudem sofort wirksame Kosteneinsparungen vereinbart. So soll unter anderem die für April 2026 vorgesehene tarifliche Entgelterhöhung von 3,1 Prozent auf Oktober 2026 verschoben werden; für außertariflich Beschäftigte entfällt die jährliche Entgeltüberprüfung. Weiterhin werden tarifliche Bausteine in freie Zeit gewandelt bzw. entfallen in den kommenden Jahren. Für die Beschäftigten der Division E in Deutschland sowie an den Standorten Schweinfurt und Friedrichshafen im Betrieb Z (Verwaltung, Forschung und Entwicklung) wird die wöchentliche Arbeitszeit bis Ende 2027 um in der Regel rund sieben Prozent reduziert. Insgesamt sollen damit über eine halbe Milliarde Euro bis 2027 eingespart werden.