E-Auto-Projekt „Artemis“ Audi bläst zur Jagd auf Tesla

Spätestens mit den Auswirkungen des Dieselskandals hatte Audi ein Führungsproblem. Seit zwei Jahren gilt Ex-Chef Rupert Stadler als Beschuldigter in einem Verfahren um den Abgasskandal. Wie wirkungsvoll die Amtszeit von Interims-Nachfolger Bram Shot war, darüber streiten die Chronisten. In der Entwicklungsabteilung begannen die Probleme aber schon früher: 2013 war die kurze Dienstzeit von Wolfgang Duerheimer zu Ende, die Nachfolger Hatz und Knirsch spülte ebenfalls der Dieselskandal fort.

Seit 1. April sitzt mit Markus Duesmann der Wunschkandidat von Konzernchef Herbert Diess auf dem Chefsessel. Er ist gleichzeitig Konzernvorstand für Forschung und Entwicklung. Eine Kombination, die sicher nicht zum Nachteil für die Audi-Entwicklungsabteilung werden wird.

AUDI AG Audi-CEO Markus Duesmann setzt nach kaum zwei Monaten den Blinker und will Audi mit einer Technolgie-Taskforce zurück ins Hightech-Zeitalter führen.

Vorbild für die VW-Konzernentwicklung

Wie entsprechende Synergien aussehen können, zeigt Duesmanns Ankündigung das Projekt "Artemis". Zweieinhalb Monate nach Amtsantritt: ruft Duesmann "eine Einheit für das beschleunigte Entwickeln zusätzlicher Auto-Modelle" ins Leben. Chef des schnelles Hightech-Brüters wird Alex Hitzinger, erfolgreicher Motorsport-Chefingenieur und aktuell Treiber des autonomen Fahrens im Konzern. Dieser soll mit einem Team von Automobil- und Technologieexperten im ersten Schritt "schnell und unbürokratisch ein wegweisendes Modell für Audi entwickeln", so Duesmann. Dabei stehen ihm die Ressourcen und Technologien des gesamten Volkswagen Konzerns zur Verfügung. Duesmann und seine Kollegen erwarten vom Projekt "Artemis" auch eine Blaupause für die künftige, agile Entwicklung von Automobilen im gesamten Volkswagen Konzern".

Das neue Modell soll bereits 2024 als das dann 10. Elektroauto der Marke auf den Markt kommen. Im Fokus des Leuchtturm-Projekts "stehen neue Technologien rund um das elektrische, hoch-automatisierte Fahren mit konkretem Modellbezug. Der erste Auftrag ist ein hocheffizientes Elektroauto". Das Kreativteam werde "außerdem ein weitreichendes Ökosystem um das Auto herum schaffen und so ein neues Geschäftsmodell für die gesamte Nutzungsphase entwerfen".

Ein raumfunktionaler E6?

Konkreter wird Audi aktuell noch nicht. Also spinnen wir die Gedanken mal weiter. In welchem Segment könnte ein solches Modell starten? Einer im Hinblick auf die hohe Effizienz naheliegenden Neuinterpretation des A2, vielleicht in Größe und Art der autonom fahrenden Studie Ai:Me, erteilen für gewöhnlich gut unterrichtete Unternehmenskreise genauso eine Absage, wie einem SUV. Elektro-SUVs hat Audi aktuell schon zwei auf dem Markt, bis 2021 werden es mit des Q4 E-Tron drei sein, ein Q4 Sportback wäre nur logisch. Außerdem haben hochbauende SUVs nicht gerade gute Voraussetzungen was die Effizienz angeht.

Das neue Modell wird also in den Kernsegmenten der Marke angesiedelt sein – wobei es da, was E-Autos angeht, gar nicht mehr so viele Lücken gibt. Das intern E6 genannte Viertürer-Coupé soll außen etwa die Größe eines A5 Sportback haben, innen dank der Packaging-Vorteile des Elektroantriebs Platz wie ein A6 bieten. Außen größer wird der mit dem Taycan verwandte E-Tron GT, ebenfalls ein viertüriges Coupé. Für einen schicken Elektro-Avant in A6-Größe wäre noch Platz. Aber die Lücken in der künftigen E-Auto-Palette von Audi mit Blick auf Pendants von aktuellen Verbrenner-Baureihen schließen zu wollen, ist allerdings für "Artemis" wenig zielführend. Schließlich soll das neue Modell nichts werden, was Audi jetzt schon im Regal hat. Trotzdem: Knapp fünf Meter Außenlänge wie ein A6 und mehr Raumfunktionalität sowie ein besseres Platzangebot als ein Coupé dürften den Rahmen definieren.

Konzerntechnik neu gedacht

Und die Technik? Dass die neue agile Entwicklungstruppe alle Freiheiten hat, heißt weniger, dass sie alles neu entwickelt, sondern dass sie sich im ganzen Konzern bedienen kann. Schließlich soll "Leuchtturm" nicht heißen, dass da ab 2024 eine Kleinserie von 500 Einzelstücken an ausgewählte Kunden verteilt wird, sondern dass der technische Fortschritt die Konkurrenz in einem volumenträchtigen Segment in die Röhre gucken lassen soll. Könnte also heißen, das Projektteam findet die Batteriegehäuse des Taycan mit den Höhe sparenden Fußgaragen prima, möchte aber leistungsfähigere Zellen beispielsweise aus der Northvolt-Kooperation verwenden.

Den Fokus auf hochautomatisiertes Fahren wird man relativieren müssen. Auch bei Audi hat sich nicht erst mit der Entscheidung, die AI-Technik im aktuellen A8 gar nicht mehr zu homologieren, die Erkenntnis durchgesetzt, dass vollautonomes Fahren im urbanen Raum eher was für öffentliche Shuttles auf eigenen Spuren ist, während Privatautos ihren Kunden nur in bestimmten Situationen (Autbahn, Stau) vergleichsweise stupide Überwachungsaufgaben abnehmen sollen. Bei Vernetzung und Datensammeln wird Audi aber dennoch auf Tesla blicken, wo die Flotte aller verkauften Autos einen allmählich uneinholbaren Datenschatz angehäuft hat.

Vorbild Tesla

Herbert Diess' Wertschätzung vor allem für diese Leistung von Tesla ist bekannt. Dazu passt, dass Artemis-Projektleiter Alex Hitzinger als bisheriger Markenvorstand für Technische Entwicklung bei Volkswagen Nutzfahrzeuge zugleich im Volkswagen Konzern das Thema Autonomes Fahren leitete. Zuvor war Hitzinger unter anderem bei Apple, wo er die Produktentwicklung für autonome Fahrzeuge aufbaute und leitete. Sorgen, Hitzinger sei zu wenig Petrol-Head, dürften dennoch unbegründet sein: Hitzinger startete seine Automobil-Karriere als Entwicklungsingenieur bei Toyota Motorsport, wurde bei Ford/Cosworth jüngster Chefentwickler in der Formel 1. Und verantwortet dort den ersten Formel-1-Motor mit einem Drehzahlband bis 20.000 Umdrehungen pro Minute. Bei Porsche baute er schließlich Motorsport-Team auf, das von 2015 bis 2017 in Le Mans siegte und die Langstreckenweltmeisterschaft gewann.

Augenmerk auf die Lade-Infrastruktur

Bleibt noch die Frage, was mit einem "weitreichenden Ökosystem um das Auto herum" sowie mit einem neuen "Geschäftsmodell für die gesamte Nutzungsphase gemeint ist. Auch hier hilft der Blick ins Silicon Valley. Tesla hat den etablierten Herstellern ja mehreres voraus. Entscheidend bei einem Elektroauto ist das Laden. Offenbar sieht man das inzwischen auch bei Audi als entscheiden an, als Hersteller die Energieversorgung seiner Fahrzeuge unter Kontrolle zu haben. Ob Audi sich deshalb gleich eine eigene Lade-Infrastruktur aufbaut, oder "nur" einen besonders privilegierten Zugang zum Ionity-Ladenetz bekommt, darüber sprechen sich in Ingolstadt aktuell noch nicht. Over the Air-Updates (OTA) bzw. "Function on demand" starten bei Audi ohnehin schon in die Serie. Hilfreich dürfte bei all dem sein, dass die konzerneigene car.Software.org, die digitale Angebote beisteuern soll, ihre Basis ebenfalls in Ingolstadt hat.

Zum Kaufen, leasen, oder abbonieren?

Ebenfalls wahrscheinlich sind kreative Abomodelle, für die der Hersteller mit "Audi on demand" Erfahrung sammelt und mit den vier Concept Cars wie Aicon, Ai:Me, Ai:Race und AI.Trail diverse Nutzungsszenarien skizziert hat. Alles nicht wirklich neu, aber auch noch nicht alles in Serie, vor allem nicht in Kombination.

Fazit

Dass das neue Audi-Projekt den Namen der Jagdgöttin Artemis trägt, ist ein Weckruf für die Marke und das Eingeständnis, dass es etwas aufzuholen gibt. Gleichzeitig erhoffen sich die ehemaligen BMW-Kollegen Diess und Duesmann eine Dynamisierung der Entwicklung im riesigen Gesamtkonzern. Welches Modell wir von Audi 2024 erwarten dürfen, ist noch nicht ganz klar. Aber allein, dass es kein SUV ist, kann man in diesen Zeiten schon eine Überraschung nennen.