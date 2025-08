Bald mit 400 Elektro-PS? Kia bringt scharfen EV3 GT

Der Kia EV3 GT befindet sich in der finalen Entwicklungsphase und dürfte in den kommenden zwölf Monaten offiziell vorgestellt werden. Prototypen wurden inzwischen mehrfach gesichtet, zuletzt bei Testfahrten in Südeuropa, und lassen bereits Rückschlüsse auf Design und Technik der sportlichen Variante zu. Der EV3 GT baut auf dem kompakten Elektro-SUV EV3 auf, das bislang mit 150 kW (204 PS) und Frontantrieb erhältlich ist. Als GT käme damit nach EV6 GT und EV9 GT die dritte Modellreihe zu einem sportlichen Topmodell.