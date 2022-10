Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Coastrunner EV Elektro-Strandbuggy für Jetsetter

Aus den Niederlanden rollt mit dem Coastrunner EV ein rein elektrisch angetriebener Strandbuggy an. Der Viersitzer schafft 180 Kilometer Reichweite.

Das Leben an Bord einer Luxusyacht bietet jede Menge Annehmlichkeiten. Manchmal ist dennoch Landgang angesagt. Insbesondere dann, wenn man maritime Hotspots wie Monaco, Ibiza und Co. anläuft. Für den Strandausflug oder den Party-Trip bietet sich der Coastrunner EV an. Hinter dem Elektro-Buggy aus den Niederlanden stecken mit Emile Pop und Justin de Boer die Köpfe, die auch schon 2008 den Supersportwagen Savage Rivale erdacht haben.

Ausflüge bis 200 km möglich

Typisch Strandbuggy gibt sich der Coastrunner einfach und ziemlich offen gezeichnet. Aufbauend auf einem Aluminium-Spaceframe, an den ein stählerner Überrollkäfig sowie stählerne Schutzbügel an Front, Heck und den Flanken angeflanscht sind, bietet der Coastrunner EV Platz für vier Passagiere. Die beiden Batteriepakete mit einer Gesamtkapazität von 20 kWh sitzen im Fahrzeugboden, der 50 kW und 200 Nm starke Elektromotor an der Hinterachse. Die Reichweite des rund 800 Kilogramm schweren Buggys soll bei rund 200 Kilometern liegen. Die Höchstgeschwindigkeit passt mit 120 km/h zum projektierten Einsatzgebiet. Ebenso die Bodenfreiheit von 215 Millimetern. Die Ladezeit für eine komplette Batteriefüllung wird mit 30 Minuten angegeben.

Türen gibt es am Coastrunner EV natürlich nicht. Sonnenschutz bietet allein ein über den Mitreisenden aufgespanntes Stoffverdeck, das bei Bedarf auch aufgerollt werden kann. Das kleine Reisegepäck – bis zu 250 Liter – findet auf einer Heckablage Platz. Der Innenraum mit einem flachen Boden – der wie auch die komplette Karosserie aus Verbundwerkstoff gefertigt wird – im Holzlook ist komplett mit dem Hochdruckreiniger abwaschbar.

Kühlschrank im Frunk

Zentrales Bedienelement und Herzstück des Infotainment-Systems ist ein Touchscreen auf der Armaturentafel. Die Beleuchtung rundum setzt auf LED-Technik. Zusätzliche Träger für Surfbretter oder anderes Strandgut lassen sich optional am Überrollkäfig montieren. Besonderes Schmankerl: Der Laderaum unter der Fronthaube wird auf Wunsch mit einer 60-Liter-Kühl-Gefrier-Kombination ausgestattet.

Die Produktion einer ersten Kleinserie soll bereits angelaufen sein. Preise nennen die Coastrunner-Entwickler nicht.

Fazit

Coastrunner aus den Niederlanden hat einen rein elektrisch angetriebenen Strandbuggy entwickelt. 200 Kilometer Reichweite, vier Sitzplätze – klingt nach einem idealen Beiboot für den kleinen Landgang.