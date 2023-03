Neuer Elektro Pick-up von Stellantis Ram plant mittleren Pick-up mit E-Antrieb für 2026

Ram Trucks, eine Stellantis-Marke, plant offenbar für 2026 einen mittelgroßen Elektro-Pick-up im Format des Ford Ranger. In einer internen Händlerpräsentation wurde eine Studie des neuen Midsize-Truck gezeigt.

Laut Medienberichten aus den USA hat Stellantis bei einem Treffen von Händlern der Konzernmarken unter anderem ein Konzept für einen mittelgroßen Pick-up mit Elektroantrieb gezeigt. Diese sogenannten Midsize-Trucks entsprechen größenmäßig in etwa den bei uns bekannten Pick-up wie Ford Ranger oder Toyota Hilux.

Damit soll offenbar eine zweite Modelllinie unterhalb der Fullsize-Pick-up wie dem Ram 1500 eingeführt werden. Bevor Ram Trucks im Jahr 2009 als eigene Nutzfahrzeug-Marke aus der Chrysler-Tochter Dodge ausgegliedert wurde, gab es dort bereits einen solchen Midsize-Truck, den Dodge Dakota (1987-2011). Seit dessen Produktionsende sind die großen Ram Pick-up-Modelle vom 1500 bis zum 5500 alleine unterwegs.

Dodge Gab es bis 2011: Der mittelgroße Dodge, später Ram Dakota. Seitdem hat Ram Trucks in dieser Kategorie eine große Lücke im Programm.

Bei der Händlertagung im März 2023 soll laut Teilnehmern ein Elektro-Konzept gezeigt worden sein, das formal große Ähnlichkeiten mit dem Ram Revolution Concept habe, welches im Januar 2023 auf der CES in Las Vegas gezeigt wurde. Der inzwischen als Serienmodell vorgestellte Ram 1500 REV fällt designtechnisch viel konservativer aus. Gut möglich, dass Ram in der kleineren Klasse mehr Mut zu einer fortschrittlicheren Optik zeigen wird.

Bei der Vorstellung der Stellantis Zukunftsplanung im Jahr 2021 gab es bereits Hinweise auf einen neuen Elektro-Pick-up. Stellantis Chefdesigner Ralph Gilles hatte damals kurz eine Skizze für ein solches Modell und auch dessen konkrete Abmessungen erwähnt. Im Gegensatz zum Ram 1500 REV wird der kommende, noch namenlose (wie wäre es mit Dakota REV?) Pick-up nicht auf der neuen Rahmenplattform STLA Frame basieren. Stattdessen verfügt das Modell über die "Skateboard"-Plattform STLA Large.

Stellantis 2021 hatte Stellantis auf der damaligen Zukunfts-Konferenz kurz eine Skizze gezeigt, die einen elektrisch angetriebenen Pick-up antreibt, klar erkennbar auf der rahmenlosen STLA Large-Plattform.

Konkret angekündigt hatte Gilles damals eine Maximallänge von 5,4 Meter sowie eine maximale Breite von 2,03 Meter für Fahrzeuge auf der STLA Large-Plattform, was nach aller Wahrscheinlichkeit die Abmessungen für den Elektro Pick-up sein werden. Die STLA Large-Plattform ist für Reichweiten von bis zu 800 Kilometer ausgelegt. Bis es soweit ist, machen wir Ihnen in der Bildergalerie schon mal mit dem Ram Revolution Concept Appetit, das laut Teilnehmern der Händlerkonferenz optisch recht nah am Entwurf für den neuen mittelgroßen Ram Pick-up mit Elektroantrieb ist.

Fazit

Die bereits 2021 eher beiläufig angekündigte mittelgroße Pick-up Baureihe mit Elektroantrieb von Stellantis nimmt konkrete Formen an. Auf einer Händlertagung in den USA wurde ein erstes Konzeptfahrzeug gezeigt. Der Midsize Pick-up wird auf der STLA Large Plattform (bis zu 800 km Reichweite) basieren und rund 5,4 Meter lang sein. Der Verkaufsstart ist aktuell für 2026 geplant, kann sich aber noch verzögern.