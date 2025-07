Kei-Car für Europa: Honda enthüllt Namen für elektrischen Cityflitzer

Nach dem kommerziellen Misserfolg des eigentlich schicken Honda e (von 2019) im Style des VW Golf I, startet Honda einen neuen Anlauf im Segment der kleinen Elektrofahrzeuge. Beim Goodwood Festival of Speed 2025 zeigte der Hersteller einen getarnten Prototyp mit breiten Radläufen und sportlicher Optik – offenbar eine Weiterentwicklung auf Basis des japanischen Kei-Cars N-One.

Wie bei Herstellern üblich, sind die ersten Informationen zum Konzept eher schwammig und blumig formuliert. Immerhin steht fest: Der elektrische Stadtflitzer soll im A-Segment antreten – also im günstigsten Kleinstwagen-Segment, in dem sich etwa der Fiat 500e oder der Renault Twingo tummeln. Durch den höheren Aufbau soll der Kleine laut Honda aber charakteristischen Fahrspaß mit alltagstauglicher Nutzbarkeit verbinden.

Das neue Modell, vorläufig als N-One e: bezeichnet, soll in Japan in einer schmalen Kei-konformen Version erscheinen, während Europa und andere Märkte breitere Spurweiten und ausgestellte Radhäuser erhalten könnten. Honda plant die Serienpräsentation für Ende des Jahres 2025. In Japan tritt der N-One e: unter anderem gegen den erfolgreichen Nissan Sakura sowie gegen neue Wettbewerber wie das erste Kei-Car von BYD an.