EV2, Ioniq 2, ID.2: Jetzt kommen die günstigen E-Autos unter 25.000 Euro

Kia EV2: Größer als der Hyundai Inster

Kia bringt ab 2026 mit dem EV2 ein kleines elektrisches Einstiegsmodell auf den Markt, das sich am Inster von Konzern-Schwester Hyundai orientiert – auch wenn der Inster im kleineren A-Segment unterwegs ist. Einen ersten Ausblick auf den EV2 lieferte im Februar 2025 das EV2 Concept. Mit markantem Design, digitalem Interieur und einer Reichweite von 300 Kilometern bietet der EV2 eine erschwingliche E-Option im B-Segment. Beachtlich: Produzieren möchte ihn Kia in Europa. Der EV2 könnte ab 2026 den Stonic ersetzen. Gerüchte über ein EV1-Modell als Picanto-Nachfolger kursieren ebenfalls.

Hyundai Ioniq 2: Produktion in der Türkei

Hyundai plant für Anfang 2026 ebenfalls einen Elektro-Kleinwagen oberhalb des Inster. Das Modell mit dem Namen Ioniq 2 soll Konkurrenten wie Renault 4 E-Tech, VW ID.2 oder Skoda Epiq Paroli bieten. Der Ioniq 2 wird voraussichtlich auf der IAA 2025 in München erstmals als Studie zu sehen sein. Statt eines klassischen Kleinwagens erwartet uns wohl ein kompaktes Crossover-Modell – ausgelegt für den europäischen Markt. Als technische Basis dient die 400-Volt-Version der E-GMP-Plattform. Eine Reichweite von etwa 400 Kilometern ist angepeilt. Zudem soll erstmals die neue cloudbasierte Software "Pleos" an Bord sein, die für ein umfassend vernetztes Fahrerlebnis sorgt. Die Fertigung des Ioniq 2 könnte im türkischen Hyundai-Werk erfolgen. Der Einstiegspreis soll bei rund 20.000 Euro liegen, der Marktstart ist zeitgleich mit dem Kia EV2 geplant.

Cupra Raval: Spanier macht noch 2025 den Anfang

Ein kürzlich gesichteter Prototyp deutet darauf hin, dass das Serienmodell dem Konzeptfahrzeug UrbanRebel optisch stark ähneln wird. Trotz Tarnung sind viele Design-Elemente erkennbar: Die Frontscheinwerfer wurden dezent modifiziert, der Grill leicht überarbeitet. An der Seite wirken die Linienführung zurückhaltender, die Rückleuchten kompakter. Das Fahrzeug bleibt viertürig, jedoch ohne rahmenlose Fenster. Auch der zweigeteilte Dachspoiler wurde durch ein einfacheres Element ersetzt. Am Heck zeigt sich das Serienmodell insgesamt deutlich entschärft.

VW ID.2all: Mit Hochdruck im Endspurt

Volkswagen arbeitet mit Hochdruck am ID.2, der ab 2026 als erschwingliches, alltagstaugliches Elektroauto unterhalb des ID.3 startet. Trotz Tarnung geben aktuelle Prototypen bereits klare Hinweise auf das künftige VW-Kompaktmodell. Die Anleihen an die Studie ID.2all sind deutlich, doch manche Merkmale zeigen bereits, wohin es serienmäßig geht. Mit zwei Akkuvarianten, großzügigem Innenraum auf Golf-Niveau und vertrauter Bedienung soll das Modell unterhalb der 25.000-Euro-Marke positioniert werden. Der Marktstart ist für 2026 vorgesehen, die Präsentation erfolgt schon Ende 2025.

Zusätzlich zur Fließheckversion arbeitet VW an einem SUV-Ableger: Der ID.2 X soll mit robuster Optik und höherem Einstieg unter 30.000 Euro starten – technisch eng verwandt mit dem Schwestermodell. Auch Skoda bringt mit dem Epiq ein vergleichbares Fahrzeug. Spannend: Sogar Ford könnte auf die gleiche Plattform setzen. Offenbar ist ein Kleinwagen mit der Technik des ID.2 in Planung – denkbar als Nachfolger des Fiesta. Bisher nutzt Ford die große MEB-Basis für Explorer und Capri, entwickelt aber parallel eine eigene Kleinwagen-Plattform für Modelle ab 2026.

BYD Seagull / Dolphin Surf (etwa 20.000 Euro)

Obwohl der chinesische Hersteller BYD nur wegen der alphabetischen Reihenfolge an erster Stelle steht, lohnt ein Blick auf das kommende Einstiegsmodell: In China ist der kompakte Seagull bereits ein Verkaufsschlager. 2025 ist er in Europa unter dem Namen Dolphin Surf gestartet – in leicht überarbeiteter Form. Der Stromer ist hier größer, besser ausgestattet und deutlich teurer. Während er in China bei rund 9.100 Euro startet, wirbt er hierzulande mit einem Einstiegspreis von 19.990 Euro.