Kompakt
E-Auto

Jetzt kostet er extra: Ford streicht Serien-Frunk beim Mustang Mach-E

Ford streicht Serien-Frunk beim Mustang Mach-E
Jetzt kostet er extra

Ford streicht in den USA beim Mustang Mach-E den bislang serienmäßigen Frunk und verlangt künftig 495 Dollar (rund 420 Euro) Aufpreis. Die Änderung gilt ab Modelljahr 2026 für alle Varianten des Elektro-SUV.

Veröffentlicht am 27.02.2026
Ford Mustang Mach-E
Foto: Rossen Gargolov

Ford macht in den USA beim Mustang Mach-E den bislang serienmäßigen vorderen Kofferraum (Frunk) zum Extra. Wer den zusätzlichen Stauraum unter der Fronthaube haben will, muss ihn künftig separat bestellen. Der Aufpreis beträgt 495 Dollar (aktuell umgerechnet zirka 420 Euro) und gilt für alle vier angebotenen Trim-Level.

Als Grund für den Entfall des vorderen Kofferraums in der Serien-Ausstattung führt Ford Nutzerdaten an: Die Kunden hätten den Frunk nur sehr selten verwendet. Ford entschied daraufhin, den Frunk nur noch gegen Aufpreis anzubieten.


Effektiver Gesamtpreis steigt

Die Änderung beeinflusst den Vergleich zwischen den Modelljahren 2025 und 2026. So ist der Preis des RWD Select Base des Mach-E für 2026 zwar nominell niedriger als im Vorjahr, doch mit hinzugewähltem Frunk ergibt sich ein effektiver Gesamtpreis, der über dem des 2025er-Modells liegt. Ähnlich ist es bei den anderen Ausstattungsvarianten.

Aktuell ist nicht bekannt, wie Ford den Bereich unter der Fronthaube beim 2026er Mach-E technisch und optisch ausgestaltet, wenn der Kunde nicht den Frunk bestellt. Ford hat hierzu keine abschließenden technischen Details veröffentlicht. Bei weitem nicht jedes Elektro-Modell ist mit einem vorderen Kofferraum ausgerüstet.

Einige haben nur eine kleine Mulde unter der Fronthaube, in die vielleicht das Ladekabel passt. Andere tragen dort nur eine Abdeckplatte und bei wieder anderen sind dort nur unverdeckte Technikkomponenten installiert. Im Zubehörhandel gibt es für solche Modelle teilweise Nachrüst-Frunks, die aber wiederum teilweise einige Experten wegen der im Betrieb heißen Technikkomponenten kritisch sehen.

Ford Mustang Mach-E
Hans-Dieter Seufert

Bisher (Stand Februar 2026) bietet Ford auf dem deutschen Markt den Mustang Mach-E serienmäßig mit einem vorderen Kofferraum (Frunk) an. In den USA kostet diese Ausstattung demnächst Aufpreis.

Deutschland-Situation noch offen

Für den deutschen Markt gibt es derzeit keine offizielle Bestätigung, ob die gleiche Änderung bei der Serien-Ausstattung des Mach-E wie in den USA gelten wird. Eine diesbezügliche Anfrage an Ford Deutschland haben wir gestellt. Sobald wir eine Antwort bekommen, updaten wir diesen Artikel.

Ford Mustang Mach-E Modellpflege Modelljahr 2023
Ford Motor Company

Auf dem US-Markt sind der Preis des Ford Mustang Mach-E geringfügig, dafür entfällt auch der serienmäßige Frunk. Wer diesen Zusatz-Kofferraum bestellt, zahlt mehr als vorher - muss also eine effektive Preissteigerung hinnehmen.

Fazit

