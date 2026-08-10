Kampfansage an Slate: Ford Fathom kostet nur 29.945 Dollar

Ford macht beim neuen Einstiegs-Pick-up Nägel mit Köpfen: Der Truck heißt Fathom und bleibt preislich unter 30.000 Dollar. Ford nennt für die Basisversion mit Standard-Range-Akku 28.350 Dollar (umgerechnet zirka 24.507 Euro), dazu kommen 1.595 (1.385 Euro) Dollar Überführung – macht 29.945 Dollar (25.892 Euro).

Ford rückt dicht an Slate heran Spannend: Das US-Start-up Slate hat einen radikal einfachen Elektro-Pick-up angekündigt, der laut einem Leak bei 24.950 Dollar (21.575 Euro) starten soll. Ford liegt damit rund 5.000 Dollar (4.324 Euro) darüber, hat aber immerhin einen offiziellen Preis und die Eckdaten. Der Preis soll natürlich Käufer überzeugen, die bisher bei E-Pick-ups nur an 40.000 Dollar (34.588 Euro) und mehr denken.

BlueCruise, bidirektional laden, digitales Cockpit Ford stattet jeden Fathom mit der nötigen Hardware für sein teilautomatisiertes Fahren BlueCruise aus und stellt bidirektionales Laden in Aussicht. Ein großer Touchscreen nutzt Apple Maps für die Navigation, dazu kommen Digital Key sowie Apple CarPlay und Android Auto serienmäßig. Ford setzt außerdem auf ein 48-Volt-Bordnetz statt klassischer 12 Volt.

Größe und Innenraum Ford bezeichnet den Fathom als Midsize-Truck und verspricht mehr Passagiervolumen als es ein Toyota RAV4 bieten kann. Fotos und Erlkönig-Sichtungen lassen allerdings eher ein kompaktes Format erwarten – damit wildert Ford in dem Revier, in dem günstige Pick-ups funktionieren. Fünf Sitze plant Ford fest ein.

Neue Plattform, neue Fertigung, LFP-Akkus Der Fathom startet als erstes Modell auf Fords Universal Electric Vehicle Platform. Ford baut ihn in Louisville (Kentucky) und will die Produktion mit einem neuen, stärker automatisierten System deutlich schneller durchziehen. LFP-Batterien (LFP: Lithium-Eisenphosphat) aus Michigan sollen die Kosten drücken und der Hauptgrund für den vergleichsweise niedrigen Einstiegspreis sein.

Vorbestellung und Auslieferung 2027 Ford öffnet die Vorbestellungen Anfang 2027, die ersten Fahrzeuge sollen später im selben Jahr kommen. Interessenten können sich schon jetzt für Updates registrieren. Einen Termin für die komplette Enthüllung nennt Ford noch nicht.



