Toyota Tundra 2027 kommt als Trailhunter: Offroad-Version für Toyotas fetten Pick-up

Mit dem Modelljahr 2027 überarbeitet Toyota seinen Fullsize-Pick-up Tundra. Neu im Programm ist das Trailhunter-Paket, das den Tundra ab Werk für längere Offroad-Touren qualifizieren soll. Es basiert auf der Ausstattungslinie SR5 und richtet sich an Käufer, die ihren Pick-up ohne nachträgliche Umbauten für Reisen und Fahrten im Gelände nutzen möchten. Zum Paket gehören Michelin-LTX-Trail-Reifen im Format 265/70 R18, ein überarbeitetes Fahrwerk von Old Man Emu, zusätzliche Unterfahrschutzelemente sowie vordere Bergeösen.

Höher und schärfer Ergänzt wird die Ausstattung durch mehrere elektronische Geländefunktionen. Multi-Terrain Select passt verschiedene Fahrparameter an unterschiedliche Untergründe an, während Crawl Control bei langsamer Geländefahrt Gas und Bremse automatisch regelt. Hinzu kommt eine sperrbare Hinterachse, die auf losem Untergrund für bessere Traktion sorgen soll. Äußerlich unterscheidet sich der Trailhunter außerdem durch bronzefarbene Felgen und spezielle Embleme von den übrigen Tundra-Versionen.

Auch im Innenraum modernisiert Toyota den Pick-up. Serienmäßig kommt künftig die neueste Generation des Toyota-Audio-Multimediasystems mit einem 14 Zoll großen Touchscreen zum Einsatz. Die Benutzeroberfläche orientiert sich stärker an aktuellen Smartphones und erlaubt individuell anpassbare Startbildschirme mit Widgets. Ein weiterentwickelter Sprachassistent soll Eingaben schneller verarbeiten. Das System nutzt in Nordamerika zudem eine 5G-Datenverbindung.

Neu ist zudem eine serienmäßige Dashcam-Funktion. Sie verwendet die vorhandenen Fahrzeugkameras und kann sowohl manuell als auch automatisch kurze Videosequenzen aufzeichnen. Die digitale Fahrzeugschlüssel-Funktion wurde ebenfalls erweitert. Sie lässt sich künftig nicht nur über die Toyota-App, sondern auch direkt in den digitalen Geldbörsen kompatibler Smartphones verwalten. Darüber können Fahrzeugbesitzer den Schlüssel mit bis zu fünf weiteren Personen teilen.

Mit Wechselrichter Für Modelle mit dem Hybridantrieb i-Force Max bietet Toyota zusätzlich einen 2,4-kW-Wechselrichter an. Damit lassen sich elektrische Geräte wie Werkzeuge oder Campingausrüstung direkt am Fahrzeug betreiben.

Verbessert wurde außerdem die Beleuchtung. Die LED-Lichtleiste im Kühlergrill arbeitet mit höherer Leuchtkraft als bisher. Optional sind zusätzliche Nebelscheinwerfer von Rigid erhältlich, die insbesondere bei schlechter Sicht für mehr Ausleuchtung sorgen sollen.

Mehr Details gibt es später Der Tundra bleibt in den Ausstattungslinien SR, SR5, Limited, Platinum, 1794 Edition, TRD Pro und Capstone erhältlich. Neben dem bekannten 3,4-Liter-V6-Biturbobenziner steht weiterhin der Hybridantrieb i-Force Max zur Wahl, der ein höheres Drehmoment bietet. Konkrete technische Daten, Preise und weitere Details zum Modelljahr 2027 will Toyota im Herbst 2026 bekannt geben.