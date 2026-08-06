Ford F-150 Modelljahr 2027: V8 kehrt in alle Versionen zurück

Ford hat die Motorisierungen und sonstigen Ausstattungen den F-150 des Modelljahrs 2027 zwar noch nicht bestätigt, aber in einem geleakten Order-Guide aus dem Händlerumfeld tauchen deutliche Hinweise auf: Ford ersetzt den bisherigen 2,7-Liter-EcoBoost und öffnet den 5,0-Liter-Coyote-V8 wieder für die noblen Spitzenmodelle King Ranch und Platinum. Der Händler-Bestellleitfaden war zuerst zum F150Gen14-Forum durchgesickert, The Drive stellt den Leitfaden inzwischen zum Download bereit.

Neuer Basis-Benziner Der Leak nennt einen 3,0-Liter-EcoBoost als neuen Standardmotor in Teilen der Baureihe – dort, wo bisher häufig der 2,7-Liter-V6 startete. Ford nennt im Dokument keine Leistung, doch der 3,0-Liter leistet in anderen Ford-Modellen, je nach Abstimmung, zirka 400 bis 418 PS und liefert bis zu 597 Newtonmeter Drehmoment. Zum Vergleich: Der 2,7-Liter brachte 325 PS und 542 Newtonmeter.

In welchen F-150-Versionen der 3,0-Liter Standard sein soll Laut Order-Guide wandert der 3,0-Liter als Serienmotor in bestimmte Konfigurationen von XL, STX, XLT und Lariat. Heißt unterm Strich: Der Einstieg in die Baureihe könnte spürbar kräftiger werden – ohne dass Ford die EcoBoost-Strategie aufgibt.

V8-Comeback in den Top-Trims Die zweite Änderung betrifft die Prestige-Modelle: King Ranch und Platinum sollen wieder den 5,0-Liter-Coyote bekommen. Zuletzt ließ Ford in diesen Varianten nur den 3,5-Liter-EcoBoost sowie den elektrifizierten PowerBoost zu. Jetzt macht Ford eine Kehrtwende – der V8-Sauger ist dort wieder bestellbar.

Die entscheidende Information aus dem Leak bedeutet: In jeder F-150-Ausstattung soll wieder ein V8 möglich sein. Das ist ein Signal in einem Segment, in dem viele Hersteller zwar weiter auf V8 setzen, gleichzeitig aber Turbos und Hybridisierung nach vorn schieben. Ford hält beides parallel am Leben: Turbo-V6 bleibt, V8-Sauger wird breiter zugänglich. Damit reagiert Ford auch auf den Konkurrenzdruck von Ram – die Stellantistochter rollt auf dem US-Markt aktuell eine beispiellose V8-Offensive aus.

Ford-Coyote-V8Der Ford-Coyote-V8 ist ein V8-Saugmotor mit 5,0 Litern Hubraum, der seit 2011 hauptsächlich den Ford Mustang antreibt. Als Weiterentwicklung der modularen Motorenfamilie setzt er auf einen leichten Aluminium-Block und vier Ventile pro Zylinder. Seine Besonderheit ist die variable Nockenwellensteuerung (Ti-VCT), die für eine gleichmäßige Leistungsentfaltung und hohe Drehzahlen sorgt. Über vier Generationen hinweg haben die Ingenieure das Triebwerk kontinuierlich optimiert. Unter Autofans gilt der robuste "Coyote" wegen seines charismatischen Klangs und seiner enormen Tuning-Freundlichkeit als Ikone. V8 vermutlich unter dem 3,5 EcoBoost Der Leak deutet an, dass der 5,0-Liter leistungsmäßig weiterhin unter dem stärkeren Biturbo-V6 rangiert. Aber der V8 punktet aber mit Charakter, linearer Leistungsabgabe und dem Sauger-Feeling, das viele US-Käufer anscheinend wieder wünschen.

Was noch offen ist Ohne offizielle Bestätigung bleiben Details wie exakte Leistungsstufen, Verfügbarkeiten je Kabine/Antrieb und Preise offen. Entscheidend ist trotzdem: Der Order-Guide wirkt konkret genug, um die Richtung zu zeigen – Ford baut den F-150 2027 am unteren Ende kräftiger auf und nimmt den V8 in den Luxus-Ausstattungen wieder ins Programm.



Im Teaserbild zeigen wir einen Ford F-150 Raptor R des aktuellen Modelljahrs.



