Premiere GMC Sierra 1500 für 2027: Fullsize-Pick-up bekommt neuen V8 mit 6,6 Liter

GMC hat die nächste Generation des Sierra 1500 vorgestellt. Der große Pick-up soll Ende 2026 auf den nordamerikanischen Markt kommen und erhält neben einer umfassenden Überarbeitung von Karosserie und Innenraum vor allem eine neue Motorengeneration. Erstmals kommen Small-Block-V8 der sechsten Generation zum Einsatz. Außerdem baut der Hersteller das Technikangebot aus und entwickelt die Ausstattungsvarianten Denali Ultimate und AT4X weiter.

Optisch runderneuert Optisch erhält der Sierra ein vollständig neu gestaltetes Blechkleid. Die Front wirkt aufrechter als bisher und wird von einer stärker vertikal ausgerichteten Kühlermaske dominiert. Neu gezeichnete Scheinwerfer und Rückleuchten übernehmen die markentypische Leuchten-Optik und verfügen je nach Ausstattung über Begrüßungs- und Verabschiedungsanimationen. Je nach Modell sind außerdem vier Endrohre sowie unterschiedliche Front- und Heckdesigns vorgesehen.

Im Innenraum wurde das Cockpit komplett neu entwickelt. GMC verspricht hochwertigere Materialien, neue Farbkonzepte und mehr Platz. Optional stehen unter anderem Echtholzdekor, ein Panorama-Glasdach und eine neu entwickelte Mittelkonsole zur Verfügung. Die sogenannte MultiPro-Konsole lässt sich zu einer Arbeitsfläche ausklappen und bietet zusätzlichen Stauraum sowie integrierte USB-Anschlüsse.

Mit dem Debüt des 2027er Jahrgangs führt GMC zwei neue Achtzylinder ein. Die Aggregate mit 5,7 und 6,6 Litern Hubraum gehören zur sechsten Generation der GM-V8-Familie. Sie verfügen unter anderem über überarbeitete Verbrennungs-, Kühl- und Steuerungssysteme sowie eine neue Kraftstoffeinspritzung. Dadurch sollen Leistung, Drehmoment und Laufkultur verbessert werden. Konkrete Leistungsdaten nennt GMC noch nicht und will diese erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen.

Zwei neue V8 Neben den beiden neuen V8-Triebwerken bleibt das Motorenangebot so umfangreich wie unelektrisch. Weiterhin erhältlich sind ein überarbeiteter Turbomax-Benziner sowie der Duramax-Dieselmotor, der laut GMC weiterhin ein Alleinstellungsmerkmal innerhalb dieses Pickup-Segments darstellt. Sämtliche Motorvarianten werden serienmäßig mit einer Zehnstufen-Automatik kombiniert.

Die Spitzenversion Denali Ultimate erhält den 6,6-Liter-V8 serienmäßig. Im Innenraum installiert GMC großformatige Displays mit einer Gesamt-Bildschirmdiagonale von mehr als 60 Zoll. Herzstück ist ein 16,3 Zoll großes Infotainmentsystem, dessen Bildschirm sich elektrisch verschieben lässt und dahinter ein Ablagefach freigibt. Ergänzt wird es durch einen 11,5 Zoll großen Beifahrerbildschirm mit teilweise abdeckbarer Anzeige, ein 12,2-Zoll-Kombiinstrument, ein 15-Zoll-Head-up-Display sowie einen digitalen Rückspiegel mit 8,5 Zoll.

Zur optionalen Ausstattung gehören außerdem ein Bose-Soundsystem mit 16 Lautsprechern inklusive Lautsprechern in den Kopfstützen der Vordersitze sowie das teilautomatisierte Fahrerassistenzsystem Super Cruise einschließlich Anhängerbetrieb. Für dieses System gibt es ein Abo-Modell, die ersten drei Jahre sind laut GMC gratis.

Für Geländeeinsätze entwickelt GMC den Sierra AT4X weiter. Die Offroad-Version erhält erstmals 35 Zoll große MT-Reifen, neue Multimatic-Dämpfer sowie elektronisch sperrbare Differenziale an Vorder- und Hinterachse. Hinzu kommen eine Fahrwerkshöherlegung um rund fünf Zentimeter, eine eigenständig gestaltete Motorhaube und eine modifizierte Frontpartie. Im Innenraum bietet der AT4X stärker konturierte Sitze, ein unten abgeflachtes Lenkrad, ein Panorama-Glasdach und spezielle Farbkombinationen. Auch das gemeinsam mit AEV entwickelte Offroad-Paket bleibt weiterhin erhältlich.

Marktstart und Preis Neben Denali Ultimate und AT4X wird GMC den Sierra 1500 weiterhin in den Ausstattungsvarianten Pro, Elevation, AT4 und Denali anbieten. Preise sowie detaillierte technische Daten will der Hersteller erst kurz vor dem Marktstart bekannt geben. Als Orientierung dient das aktuelle Modell, das in den USA ab rund 41.000 Dollar startet, während Denali Ultimate und AT4X derzeit je nach Ausstattung im Bereich von rund 85.000 Dollar liegen.

In Deutschland wird der GMC Sierra durch den offiziellen Importeur AEC SV und von freien Importeuren angeboten.