Koenigsegg 2025: Drei Modelle an der Grenze des Machbaren

Während andere Hersteller mit ihrer Elektrifizierungsstrategie kämpfen oder nostalgisch von ihren V12-Zeiten schwärmen, liefert Koenigsegg neue Rekorde. Jüngstes Beispiel: der Jesko Absolut. In Angelholm auf der eigenen Teststrecke beschleunigte Testfahrer Markus Lundh den Jesko auf der Viertelmeile in gerade einmal 8,88 Sekunden. Eine neue Bestmarke für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor – schneller als der bisherige Rekordhalter Dodge Challenger SRT Demon 170, der 8,91 Sekunden benötigte.

Aber die eigentliche Kunst liegt in der Aerodynamik. Während der normale Jesko mit riesigem Heckflügel und aktivem Aero-Paket auf maximale Kurvengeschwindigkeit getrimmt ist, verzichtet der Absolut komplett auf Flügel. Stattdessen beruhigen zwei von F-15-Kampfflugzeugen inspirierte Flossen ohne weitere Hilfe den Luftstrom im Heckbereich. Sein cW-Wert liegt bei lediglich 0,278. In Verbindung mit einem verlängerten, tropfenförmigen Heck erreicht er eine theoretische Höchstgeschwindigkeit von über 500 km/h. Koenigsegg selbst sagt, dies sei das schnellste Auto, das sie je bauen werden – und jemals bauen wollen.

Statt einer gewöhnlichen Integration der Elektro-Power in den Antriebsstrang leiten zwei der E-Motoren ihre je 180 kW-Power direkt an die einzelnen Hinterräder weiter. Der dritte, 160 kW starke Elektromotor ist an die Kurbelwelle angeflanscht, um Drehmomentlöcher des Verbrenners zu stopfen. Die Systemleistung beträgt über 1.500 PS.

Das Ergebnis ist ein Fahrgefühl ohne Schaltpausen und mit brutaler Kraftentfaltung. In Zahlen bedeutet das: 0 auf 400 km/h in 22,87 Sekunden, gefolgt von einer Vollbremsung auf Null in weiteren 6 Sekunden. Der Regera absolvierte die 0–400–0-Kilometer-pro-Stunde-Disziplin in gerade einmal 28,81 Sekunden. Damit war er – bis zur Ankunft des Jesko – das ultimative Maß der Dinge im Hypercar-Olymp. Und das alles mit einem Interieur, das an ein Luxuscoupé erinnert, statt an ein Rennauto. Leder, Touchscreens, Massagesitze – Koenigsegg zeigt, dass Extreme sich auch mit Komfort verbinden lassen.