Lexus RZ 450e Elektro-SUV auf Toyota-Plattform

Auch die Toyota-Nobeltochter Lexus steigt ins Geschäft mit rein elektrisch angetriebenen Modellen ein – und zwar mit einem Crossover-SUV. Dessen Name steht bereits fest. Er wird Lexus RZ 450e heißen. Auch erste Teaserbilder haben die Japaner bereits veröffentlicht.

Drittes Modell auf bekannter Plattform

Wer sich aber ein wenig im Toyota-Kosmos umschaut, stößt schnell auf den neuen Toyota BZ4X-Elektro-SUV, der auf der E-TNGA-Plattform der Japaner steht. Die dient auch dem neuen Subaru Solterra als Unterbau. Beide sollen bereits 2022 auch in Deutschland angeboten werden. Mit dem Lexus RZ 450e dürfte ein drittes Modell auf dieser Plattform entstehen. Beim Design geht der Lexus RZ aber eigene Wege und setzt auf die typische Lexus-Optik. Der RZ 450e lehnt sich dabei an den Lexus RX an.

Technisch dürfte sich der Lexus RZ als an den Werten der beiden Schwestermodelle orientieren. Hier stehen eine Batteriekapazität von 71,4 kWh, eine Reichweite von bis zu 450 Kilometer sowie eine Antriebsleistung von bis zu 160 kW in den Büchern. Der Lexus kommt mit Allradantrieb, wie der Schriftzug Direct4 auf der Heckklappe zeigt. Möglich ist aber auch ein kleiner Leistungsnachschlag für die Nobelmarke. Die Plattform gäbe den her. Die Japaner müssten nur den 150 kW-Frontmotor mit dem 80 kW-Heckmotor kombinieren. Mit 230 kW (umgerechnet rund 312 PS) wäre der RZ 450e auf dem Leistungsniveau des RX 450h, der 313 PS an den Start bringt. Und schon stimmt auch die Nomenklatur.

Fazit

Lexus steigt mit dem jetzt angekündigten RZ 450e ins Geschäft der Elektro-SUV ein. Die Technik dürfte dabei von den Schwestermodellen Toyota BZ4X und Subaru Solterra kommen. Eventuell mit mehr Leistung.