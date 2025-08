Mercedes VLE ab 2026: Das ist über den EQV-Nachfolger bekannt

Geplant sind verschiedene Ausführungen, darunter eine klassische Großraumlimousine mit bis zu acht Sitzplätzen, ein elektrischer Camper sowie VIP-Shuttle -Fahrzeuge. Die Plattform ermöglicht durch Allradlenkung kleine Wendekreise, was den Einsatz auch in städtischen Umgebungen erleichtert. Geplant sind ein permanenter Internetzugang, drahtlose Softwareupdates (Over-the-Air) sowie Fahrerassistenzsysteme bis einschließlich SAE-Level 3.

Innenraum mit Kino-Screen

Der Innenraum soll sich je nach Variante flexibel gestalten lassen. Mercedes kündigt hochwertige Materialien, moderne Lichtkonzepte und – in Anlehnung an die Studie "Vision V" – auch Sonderausstattungen wie einen 65-Zoll-Kinoscreen an. Die Fahrzeugsteuerung erfolgt künftig über das neue Infotainmentsystem MB.OS, das auch Drittanbieter-Apps integriert.