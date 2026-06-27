Neue M1E-Klasse erklärt: Sie macht die Elektro-Ente möglich

Die M1E-Klasse setzt klare Maßstäbe: Fahrzeuge dürfen maximal 4,20 Meter lang sein und müssen rein batterieelektrisch angetrieben werden. Hybrid- oder Verbrennerkonzepte sind ausgeschlossen. Anders als bei Kleinstfahrzeugen der Klasse L7e müssen M1E-Fahrzeuge jedoch vollwertige Pkw-Sicherheitsstandards erfüllen und die Euro-7-Norm einhalten. Eine Gewichtsgrenze gibt es nicht, doch ein geringes Gewicht wird durch höhere Effizienz indirekt belohnt. Perfekte Voraussetzungen für eine elektrische Ente.

Ein weiteres zentrales Merkmal ist das sogenannte "freeze" für Assistenzsysteme: Nach Typgenehmigung müssen Hersteller ihre Modelle zehn Jahre lang nicht an neue Vorschriften anpassen. Dies reduziert Entwicklungskosten erheblich und schafft Planungssicherheit für Unternehmen.

Wirtschaftliche Anreize und Super-Credits Die EU hat ein Super-Credit-System eingeführt, das M1E-Fahrzeuge bei der Berechnung der CO₂-Flottenziele mit dem Faktor 1,3 berücksichtigt. Für Hersteller bedeutet dies: Jeder verkaufte Kleinwagen verbessert die Flottenbilanz überproportional und reduziert das Risiko von Strafzahlungen. Dadurch können Elektroautos zu Preisen um 15.000 Euro angeboten werden, ohne dass Hersteller Verluste hinnehmen müssen.

Zusätzlich profitieren Käufer in Deutschland von sozial gestaffelten Kaufprämien: Haushalte mit einem Einkommen bis 45.000 Euro können bis zu 5.000 Euro Förderung erhalten, bei Familien mit zwei Kindern sogar bis zu 6.000 Euro. Weitere Vorteile wie eine zehnjährige Befreiung von der Kfz-Steuer oder reduzierte geldwerte Vorteile für Dienstwagen machen diese Fahrzeuge besonders attraktiv.

Produktion in Europa als Schlüsselstrategie Ein wesentlicher Bestandteil der M1E-Klasse ist die Förderung europäischer Produktion. Ab 2027 müssen mindestens 50 bis 60 Prozent des Fahrzeugwerts – einschließlich Batteriezellen – innerhalb der EU oder in Ländern mit Handelsabkommen entstehen. Ziel ist es, Importe aus China einzuschränken und Arbeitsplätze in Europa zu sichern.

Stellantis plant beispielsweise die Fertigung des Citroën ë-C3 im italienischen Werk Pomigliano d’Arco und investiert gemeinsam mit CATL in eine Batteriefabrik in Spanien. Diese Maßnahmen sollen nicht nur wirtschaftliche Vorteile bringen, sondern auch regulatorische Anforderungen erfüllen. Und könnten auch zu der besagten Elektro-Ente führen.

Vergleich mit internationalen Konzepten Ein oft genanntes Vorbild sind die japanischen Kei-Cars, die strengen Begrenzungen bei Größe und Leistung unterliegen und steuerliche Vorteile genießen. Während Kei-Cars auch Benziner umfassen und vereinfachte Sicherheitsnormen haben, setzt die EU bei der M1E-Klasse ausschließlich auf Elektroantrieb und vollständige Sicherheitsstandards.

Diese Unterschiede verdeutlichen den Anspruch Europas, eine nachhaltige Mobilitätslösung zu schaffen, ohne Kompromisse bei Sicherheit oder Umweltfreundlichkeit einzugehen.

Kritikpunkte an der neuen Fahrzeugklasse Trotz ihrer Vorteile bleibt die M1E-Klasse nicht unumstritten. Kritiker bemängeln den protektionistischen Ansatz durch die Bindung an europäische Produktion sowie die anspruchsvollen Ursprungsregeln für Batteriezellen. Auch das Super-Credit-System wird von Umweltorganisationen kritisiert, da es Schlupflöcher für Hersteller schaffen könnte.

Zudem bleibt fraglich, ob das Ziel eines Einstiegspreises von etwa 15.000 Euro tatsächlich erreicht werden kann. Derzeit erfüllt kein Modell alle Kriterien und bietet gleichzeitig diesen Preis an.