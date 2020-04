Opel Vivaro-e Elektro-Transporter Kastenwagen unter Strom

Die Marke mit dem Blitz will künftig Deutschlands Handwerker elektrisieren. Mit dem Vivaro-e bringt Opel eine erstaunlich vielfältige Lösung auf den Markt, die den klassischen individuellen Gewerbeansprüchen entgegenkommt. Ähnlich wie bei den konventionell angetriebenen Vivaros wird es die komplette Karosseriebandbreite geben: Verblechter Kasten, verglaster Kombi, Doppelkabiner mit separatem Laderaum oder als Aufbau-Basis für Drittanbieter.

Drei Längen und vier Aufbauten

Insgesamt wird es den Opel Vivaro-e auch in den drei Außenlängen Small (4,6 Meter), Medium (4,95 Meter) und Large (5,3 Meter) geben. Die letzte Auswahlmöglichkeit besteht schließlich bei den Traktionsbatterien. Kunden mit überwiegend innerstädtischem Einsatz werden wohl das Modell mit 230 Kilometer Reichweite (WLTP) nehmen, 50 kWh fasst das Akku-Paket mit 18 Modulen. Für mehr Überland-Flexibilität gibt es die teurere Variante mit 27 Modulen, 75 kWh Kapazität und 330 Kilometer Reichweite. Apropos Überland: Auf der Autobahn riegelt der Vivaro mit Elektroantrieb bei 130 km/h ab.

Opel Neuer Fahrwahrschalter in der Mittelkonsole

Keine Auswahl gibt es dagegen beim Antrieb, hier kommt einheitlich eine Elektromaschine mit 100 kW Leistung und einem maximalen Drehmoment von 260 Newtonmeter zum Einsatz. Damit liegt der Elektroantrieb leistungsmäßig im Vivaro-Motorenangebot in der ungefähren Mitte, die Dieselmotoren sind von 102 bis 177 PS lieferbar. Beim Nutzwert unterscheidet sich der Opel Vivaro-e nicht übermäßig von seinen Verbrenner-Kollegen: Je nach Aufbau beträgt die Nutzlast bis zu 1.275 Kilo, das sind lediglich 130 Kilo weniger als beim ladefreudigsten Diesel-Vivaro. Und: Sogar Anhänger kann der Opel Vivaro-e bewegen, bis zu einer Tonne Anhängelast ist freigegeben, das ist bislang eher die Ausnahme im Stromer-Segment.

Acht Jahre Garantie auf Batterie des Opel Vivaro-e

Die Lademöglichkeiten des Opel Vivaro-e sind variabel. An Schnellladesäulen tankt er mit bis zu 100 kW Leistung, im Idealfall also in 30 Minuten (50 kWh-Batterie) beziehungsweise in 45 Minuten (75 kWh-Batterie) von 0-80% SOC. Serienmäßig ist außerdem ein einphasiger Bordlader für Wallboxen und kommunale Ladesäulen, gegen Aufpreis lässt sich stattdessen ein dreiphasiger On-Board-Charger ordern, mit dem dann bis zu 11 kW Wechselstrom verarbeitet werden. Auf die Batterie gibt Opel acht Jahre oder 160.000 Kilometer Garantie.

Opel Die Zuladung liegt nur wenig unter der Nutzlast der Verbrennermodelle

Bei den Sicherheits-Assistenzsystemen gibt es für den Opel Vivaro-e keine Einschränkungen gegenüber den anderen Modellen, hier stehen unter anderem Verkehrszeichenerkennung, Totwinkel-Assistent, Spurhalte-Assistent oder Frontkollisionswarner dazu, außerdem verfügt der Vivaro-e über ein Head-up-Display. Das Multimedia-System verfügt über einen 7-Zoll-Bildschirm und lässt sich per Android Auto oder Apple Carplay mit Smartphones synchronisieren.

Der Opel Vivaro-e soll ab dem Sommer 2020 bestellbar sein und noch in diesem Jahr ausgeliefert werden. Zu Basis- und Optionspreisen gibt es zum aktuellen Stand noch keine Informationen. Auch die anderen Teilhaber des Gemeinschaftsprojekts (Peugeot, Citroën und Toyota) haben bereits die E-Varianten des Kastenwagens angekündigt.

Fazit

Opel wird mit dem Vivaro-e eine große Bandbreite verschiedener Varianten anbieten. Während Transporter mit Elektroantrieb bislang oft in einer Standard-Version angeboten werden, wird der Kunde beim Elektro-Opel wie bei einem Verbrenner aus verschiedenen Aufbauformen und -längen sowie zwei Reichweiten-Versionen wählen können. Immer gleich ist nur die elektrische Antriebsmaschine mit 100 kW Leistung. Erwähnenswert ist auch die freigegebene Anhängelast von einer Tonne.