285.000 Teslas wegen Software-Problemen im Rückruf Teslas Stress mit China

Gemessen an den teilweise provokanten, mindestens aber recht vollmundigen Tweets von Tesla-Chef Elon Musk wirkt die Nachricht auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo ziemlich handzahm. Dort entschuldigt sich Tesla für entstandene Unannehmlichkeiten. Man werde sich weiter den Vorgaben der chinesischen Sicherheitsbehörden entsprechend um Verbesserung bemühen. Der Grund für so viel Demut: Tesla muss rund 285.000 Model 3 und Model Y in China zurückrufen, weil der adaptive Tempomat Ärger bereitet.

Wächst hier ein Image-Problem?

Die Behörden hatten die Gefahr einer unabsichtlichen Aktivierung des Assistenzsystems bemängelt, was eine plötzliche Beschleunigung nach sich ziehen könnte. Betroffen sind etwas mehr als 35.000 importierte Model 3 und rund 250.000 Model 3 und Model Y aus der Gigafactory in Shanghai. Im Zeitalter von Over-The-Air-Updates ist "Rückruf" allerdings nicht mehr immer die passende Bezeichnung. Den Mangel will der Hersteller per Software-Update aus der Cloud beheben. Erst im Februar hatte Tesla 135.000 ältere Fahrzeuge wegen Ausfällen des großen Zentral-Displays zurückrufen müssen, wovon auch 36.000 Autos in China betroffen waren.

Achim Hartmann Wegen Ausfällen beim großen Zentral-Display gab es erst im Februar 2021 einen Rückruf für rund 135.000 Fahrzeuge.

Immer wieder ermitteln die chinesischen Behörden wegen etwaiger Qualitätsmängel gegen den amerikanischen E-Auto-Pionier und auch Kunden-Beschwerden sind keine Seltenheit. Natürlich könnte man hier staatliches Kalkül unterstellen. Schließlich fördert China lieber einheimische Produkte auf dem Elektromobilitäts-Sektor. Da käme ein Image-Problem bei Tesla gerade recht. Auf die Verkaufszahlen haben die technischen Probleme bislang allerdings keine Auswirkung. Im vergangenen Monat steigerte das amerikanische Unternehmen den Absatz in China um 29 Prozent und verkaufte entsprechend 33.463 Autos. Wie Qualitätsmängel bei Tesla aussehen können, erfahren Sie in unserer Fotoshow am Beispiel des Model Y.

Fazit

Tesla schlägt in China sanfte Töne an und entschuldigt sich bei den Kunden. Die demütige Haltung zeigt einerseits die Bedeutung, andererseits aber auch die Fragilität des China-Geschäfts. Der Markt ist groß und wichtig, doch jede Bewegung findet unter dem wachsamen Auge der Behörden statt. Immerhin: Der jüngste "Rückruf" lässt sich wohl per OTA-Update aus der Welt schaffen.