Tesla Model S Plaid mit Rennstrecken-Kit Tesla bestätigt Track Pack

Mit der Rekordfahrt am 9. September 2021 hatte Elon Musk nicht nur einen offiziellen Nürburgring-Rekord in den Asphalt brennen lassen, sondern auch Porsche geärgert. Zumindest ein bisschen. Immerhin lag die Tesla-Zeit (7:35.579 Minuten) deutlich unter dem damals gültigen Bestwert des Porsche Taycan (7:42 Minuten). Doch Anfang August 2022 schlug Porsche zurück: Entwicklungsfahrer Lars Kern prügelte einen Porsche Taycan Turbo S mit Performance-Kit und Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) in 7:33 Minuten über die 20,8 Kilometer lange Variante der Nordschleife.

Parallel zum 2021er-Rundenrekord für serienmäßige Elektroautos kündigte der Tesla-Boss auf Twitter an, dass die nächsten Rekordfahrten mit einem modifizierten Model S Plaid stattfinden würden. Inklusive Aerodynamik-Verbesserungen, Carbon-Bremsen und Cup-Reifen. Doch erst jetzt kommt die offizielle Bestätigung in Form eines Teaser-Videos auf Teslas offiziellem Twitter-Kanal (über diesem Absatz): Ein Model S Plaid mit Track Pack "is coming soon", kommt also bald.

Bei den Reifen ist noch Luft nach oben

Wie so ein Aerodynamik-Paket aussehen könnte, hatten die Erlkönig-Jäger von auto motor und sport bereits im Oktober 2021 an einem Prototyp gesehen, den sie auf dem Nürburgring erwischten. Dort war die Tesla-Truppe unter anderem mit einem dunkelblauen, deutlich modifizierten Model S Plaid unterwegs. Bestens zu sehen: der aktive Heckspoiler, die markante Frontlippe, modifizierte Windabweiser an den vorderen Radhäusern und die neue Bremsanlage.

Stefan Baldauf Direkter Vergleich: Das rote Model S Plaid von der Stange, mit dem der Nürburgring-Rekord eingefahren wurde und die modifizierte blaue Variante mit aktivem Heckspoiler.

Dass es beim Einsatz am Ring 2021 noch nicht um neue Rekorde ging, ließ sich daran erkennen, dass stets zwei Testpiloten im Auto saßen und Tesla beim Thema Reifen noch nicht auf der allerletzten Rille unterwegs war. Statt ultraperformanter Cup-Gummis kamen nach wie vor die vergleichsweise zivilen Michelin Pilot Sport 4S in Mischbereifung zum Einsatz. Vorn in der Größe 265/35 (21 Zoll), hinten im Format 305/30 (21 Zoll).

Großer Flügel nicht erst am Nürburgring

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass auffällig verspoilerte Model-S-Modelle auf Rennstrecken auftauchen. Den großen Flügel gab's vor den Nordschleifen-Tests bereits in Laguna Seca zu sehen. Sowohl in einer festen als auch in einer dynamischen Version. Der variable Flügel hat natürlich den Vorteil, damit auch beim Thema Bremsen (Stichwort Air Brake) noch einmal in ganz andere Dimensionen vorstoßen zu können. Technisch ist so ein blitzschnell verstellbarer Spoiler aber definitiv keine ganz triviale Sache.

Was dann tatsächlich angeboten wird, lässt das Teaser-Video jedoch im Unklaren. Dieses zeigt anfangs lediglich ein Auto, das sich über die Formel-1-Strecke Cicuit Paul Ricard in Südfrankreich bewegt, aus der Vogelperspektive. Danach sehen wir den Tesla verwischt in dynamischer Vorbeifahrt sowie das Bild der Geschwindigkeitsanzeige, die sich von 298 auf 322 km/h hocharbeitet.

Track Pack nur beim Tuner?

Spannend bleibt die Frage, ob und wie Tesla ein mögliches "Track Pack" zu den Kundinnen und Kunden bringen will. Die Firma selbst, so betonte Musk bereits im September 2021, habe nicht die Ressourcen, um auch noch die ultrasportliche Kundschaft bedienen zu können. Aber es gäbe dafür ja ein paar "gute Tuner". Das klingt alles ziemlich vertraut. Bevor die großen Autobauer angefangen haben, sich die High-Performance-Anbieter ins Werk zu holen (AMG, Quattro GmbH), gab's die sportlichsten Modelle auch "nur" bei Tunern. Und die wurden gerne auch von den Herstellern direkt unterstützt. Für Hardcore-Tesla-Piloten könnte das heißen: Model S Plaid kaufen und ab damit zum von Tesla zertifizierten Tuner. Der besorgt den Rest.

Fazit

War da nicht mal was mit einem Tesla Model S Plaid+? Dem Über-Elektroauto mit 1.100 PS? Das hatte Elon Musk im Juni 2021 aus der Planung gestrichen. Plaid sei gut genug, sagte Musk damals. Dass er damit vielleicht gar nicht so falsch lag, zeigt die emsige Testarbeit mit dem modifizierten Model S Plaid am Nürburgring. Die Amerikaner sind noch lange nicht fertig mit ihrem Topmodell und fokussieren sich mit dem nun bestätigten Track Pack mehr auf die Fahrdynamik als auf reine Sprint-Bestwerte. Das ist eine gute Nachricht, denn das dürfte zwangsläufig zu einem neuen Rekordversuch am Nürburgring führen. Elon Musk hätte sicher einen Riesenspaß daran, Porsche die Elektro-Krone wieder zu entreißen.