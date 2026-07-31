VW ID. Aura T6: China-SUV mit Elektroantrieb

Volkswagen hat in China den neuen elektrischen SUV ID. Aura T6 an den Start gebracht. Der mittelgroße Crossover basiert auf der lokal gemeinsam mit Xpeng entwickelten China Electronic Architecture (CEA) und verfügt als Basis für die Assistenzsysteme über Lidar-Sensorik. Seine offizielle Premiere feierte das Fahrzeug am 24. April auf der Beijing Auto Show, jetzt geht es in China in den Handel.

Für die Familie Mit einer Länge von 4,81 Meter, einer Breite von 1,88 Meter und einer Höhe von 1,65 Meter, einem Karosseriemix aus SUV und Crossover und einer fünfsitzigen Innenraumkonfiguration sowie einem Radstand von 2.836 Millimetern zielt der ID. Aura T6 klar auf viel Raum und Platz für die Familie. Die Vordersitze lassen sich komplett umlegen, für die Fondpassagiere gibt es eigene Entertainment-Bildschirme. Das nahezu knopffreie Cockpit setzt auf ein digitales Kombiinstrument sowie einen großen Touchscreen. Mit an Bord sind zudem ein großes Kühlfach sowie ein Glaspanoramadach.

Mit dem 2025 auf der Shanghai Auto Show vorgestellten ID. Aura-Showcar hat der T6 damit nichts mehr zu tun, denn das erste Konzeptfahrzeug der Aura-Reihe präsentierte sich seinerzeit als Elektro-Limousine.

Der ID. Aura T6 zeichnet sich durch eine kurze Motorhaube, schräg gestellte A-Säulen, muskulös ausgeformte Kotflügel und kurze Überhänge aus. Die leicht geschwungene Dachlinie optimiert den Luftwiderstand. Zur Ausstattung gehören konventionelle Außenspiegel, ein Lidar-Sensor auf dem Dach und eine integrierte Dachreling. Beleuchtete Embleme zieren Front und Heck. Die halbversenkten Türgriffe entsprechen bereits den neuesten chinesischen Vorgaben. In den Radläufen stecken je nach Version 19 oder 20 Zoll große Leichtmetallfelgen. Unter der vorderen Haube findet sich ein 90 Liter großer Frunk.

Steht auf neuer Plattform Im chinesischen VW-Portfolio platziert sich der ID. Aura T6 zwischen dem großen SUV ID. Era 9X und dem Kompakt-SUV ID. Unyx 08. Die neue CEA-Elektronikarchitektur reduziert die Anzahl der Steuergeräte um 30 Prozent, unterstützt KI-basierte Cockpitsysteme, speziell für China entwickelte Fahrassistenzsysteme und Over-the-Air-Updates. Die verbaute Lidar-Sensorik dient als Basis für das Assistenzsystempaket von Carizon, einem Joint Venture des Volkswagen-Konzerns und Horizon Robotics, das auch verschiedene autonome Fahrfunktionen ermöglichen soll.

Den Antrieb im Aura übernimmt ein einzelner Elektromotor mit 170 kW (231 PS). Energie liefert eine LFP-Batterie. Weitere Infos zur Antriebstechnik gibt es bislang nicht.

Der Name Aura steht übrigens für Advanced, User-centric, Reliable und All-access. Der Buchstabe T steht für Travel (Reisen), und die Ziffer 6 symbolisiert die optimale Ausgewogenheit. Eine Verbindung zum VW T6 Transporter in Europa besteht nicht. Gefertigt wird der ID. Aura T6 von FAW-Volkswagen.