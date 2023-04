Yangwang U8 Elektro-SUV China-Koloss mit 1.100 PS und High-End-Interieur

BYD hat sich längst als einer der weltweit größten Auto- und Nutzfahrzeugbauer sowie Batteriehersteller für Elektroautos etabliert. Mit Modellen wie dem Atto 3, dem Han oder dem Tang EV sind die Chinesen bisher allerdings fast ausschließlich in Brot-und-Butter-Segmenten unterwegs. Doch das soll sich ändern: Mit der neuen Submarke Yangwang, die aktuell im Rahmen der Shanghai Auto Show offiziell debütiert, will der BYD-Konzern in deutlich luxuriösere und leistungsstärkere Gefilde vorstoßen.

Eines der beiden ersten Yangwang-Modelle ist der U8. Dabei handelt es sich um einen kernig gestylten SUV, der mit vielen eckigen Linien auftrumpft. Zentral in der Front sitzt ein angedeuteter Kühlergrill, der seitlich jeweils nach oben und unten ausläuft und dort diverse Leuchteneinheiten beherbergt. Unterfahrschutz-Elemente sollen ebenso wie Kunststoff-Planken an den Radläufen Offroad-Kompetenz symbolisieren. Die farblich abgesetzte Dachpartie mit breiter C- und verkleideter D-Säule erinnert an den aktuellen Land Rover Defender. Ein außen auf der Heckklappe angebrachtes Ersatzrad gehört bei einem Offroader natürlich zum guten Ton.

Vier-Motoren-Antrieb mit über 1.100 PS

Als technischer Unterbau des 5,32 Meter langen, 2,05 breiten und 1,93 Meter hohen Yangwang U8 (Radstand: 3,05 Meter) dient die neue E4-Plattform des BYD-Konzerns, die alle künftigen Modelle der Submarke nutzen werden. Darin ist ein viermotoriger Elektroantrieb integriert: Jedes Rad erhält also eine eigene E-Maschine, wodurch ein Allradantrieb und ein "feinfühliges" Torque Vectoring gewährleistet sind.

Yangwang stellt eine Systemleistung von über 1.100 PS und insgesamt bis zu 1.280 Newtonmeter in Aussicht. Von null auf 100 km/h soll der U8 in drei Sekunden beschleunigen. Sogar schwimmen soll er dank seines Antriebs-Layouts können. Dabei hilft, dass Plattform und Karosserie vollständig gegen das Eindringen von Wasser abgedichtet sein sollen.

Luxuriöses Interieur

Der Hersteller verspricht, dass der U8 zu einer 360-Grad-Panzerwende ("tank turn") selbst auf haftstarkem Asphalt fähig sein wird und bei Tempo 100 wegen des negativen Drehmoments beim Rekuperieren auch dann innerhalb von 40 Metern zum Stehen kommt, wenn die Bremsanlage ausfällt. Gleich drei Sensor- und Lidar-Einheiten an der vorderen Dachkante sprechen für ein umfangreich bestücktes Assistenz-Paket. Den Wendekreis gibt Yangwang mit weniger als zwölf Metern an.

Erste Bilder des Interieurs legen nahe, dass es hier sehr luxuriös zugeht. Schweres braunes Leder zeigt sich hier ebenso wie eine breite Mittelkonsole, an deren vorderem Ende sich ein vertikal ausgerichteter XL-Bildschirm befindet. Auch die Instrumente werden auf einem Monitor dargestellt. Dieser findet seine Entsprechung als "Entertainment-Bildschirm" auf der Beifahrerseite. Da das Cockpit von den Monitoren dominiert wird, rücken die Lüftungsdüsen auf das Armaturenbrett.

Ab August für umgerechnet 132.300 Euro

In China aufgetauchte Erlkönig-Bilder legen nahe, dass es den Yangwang U8 auch als Siebensitzer geben wird. Die Fondpassagiere können sich von zwei weiteren 12,8-Zoll-Displays und zusammen mit den Menschen in der oder den anderen Sitzreihe(n) vom Sound aus bis zu 22 Lautsprechern unterhalten lassen. Über den Köpfen der Insassen schwebt ein konfigurierbarer Sternen-Dachhimmel.

Yangwang will ein vom Mutterkonzern BYD unabhängiges Vertriebsnetz aufbauen, über das der U8 von August an angeboten wird. Der elektrische Luxus-SUV soll gerüchteweise etwa eine Million Yuan (aktuell umgerechnet etwa 132.300 Euro) kosten. Über einen etwaigen Export nach Europa ist bislang nichts bekannt.

Umfrage 26278 Mal abgestimmt Würden Sie Autos aus China kaufen? Klar, warum nicht? Nein, auf keinen Fall! mehr lesen

Fazit

In China sprießen neue Elektroauto-Marken wie Pilze aus dem Boden. Die jüngste von ihnen ist Yangwang, die der Riesenkonzern BYD als seinen High-End-Ableger positionieren will. Den Markt der elektrischen Luxus-SUV wollen die Chinesen mit dem U8 aufrollen, der eine neue Plattform des Konzerns nutzt und über einen viermotorigen sowie über 1.100 PS starken Antriebsstrang verfügt.