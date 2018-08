Im Juli sind unserem Erlkönigjäger satte 16 Prototypen vor die Linse gefahren. Der Schwerpunkt der erwischten Modelle liegt eindeutig auf sportlichen Modellen deutscher Hersteller. Wir zeigen Ihnen, was Sie eigentlich nicht sehen sollten.

Porsche gehört als Marke nicht zu den ganz großen Player auf dem Markt, weiß aber mit zahlreichen Varianten seiner wenigen Baureihen immer wieder das Publikum zu begeistern. Einige davon konnte unser Erlkönigjäger jetzt schon vor ihrem Debüt ablichten.

Mit dem neuen 718 hat Porsche wieder mal eine Baureihe ganz auf Vierzylinder-Motoren ausgerichtet. Dachte man zumindest. Mit dem kommenden Porsche 718 Cayman GT4 könnte sich das ändern und doch wieder ein Sechszylinder in das Coupé einziehen. Je nach Quelle soll im Cayman ein Vierliter-Sauger oder ein Dreiliter-Turbo-Boxer zum Einsatz kommen. So oder so wird der GT4 das Übermodell der Baureihe.

Erlkönig Porsche 718 Cayman GT4 Das ist der neue Über-Porsche

Aber im Entwicklungszentrum in Weissach wird noch an anderen Modellen getüftelt. Ebenfalls erwischt wurde der nächste 911 GTS auf Basis des 992. Der wird natürlich auch einen Sechszylinder im Heck tragen. Im GTS dürfte der Dreiliter-Turbo-Boxer auf gut 480 PS zulegen. In den Markt boxt er sich dann spätestens 2019.

Cayenne kommt als SUV-Coupé

Bleiben wir bei Porsche, wechseln aber das Segment. Fast alle großen Hersteller haben ein SUV-Coupé im Angebot, hier scheint Porsche jetzt nachzuziehen, mit einem Cayenne Coupé. Das neue Cayenne Coupé basiert auf der MLB evo-Plattform und rürfte bereits 2019 gegen BMW X6, Mercedes GLE Coupé und Audi Q8 antreten.

Letztgenannter wird sich ebenfalls 2019 mit einer heißen RS Q8-Variante zur Wehr setzen. Noch über dem SQ8 platziert soll der RS Q8 aus seinem Vierliter-Biturbo-V8 gut 600 PS an den Start bringen. Ob der V8 auch mit einer Hybridkomponente ausgestattet wird, ist noch nicht sicher.

8 Fakten zum W223 37 Sek.

Als gesichert gilt dagegen, dass Mercedes in den AMG-Versionen des GLE künftig auch auf den Vierliter-V8-Biturbo setzen wird, der auch hier den alten 5,5-Liter-V8 verdrängt. Der neue Motor soll in den AMG-GLE-Modellen zwischen 571 und 612 PS an den Start bringen. 2020 fährt die S-Klasse in einer neuen Modellgeneration vor. Die Proportionen bleiben erhalten, dennoch soll die neue S-Klasse noch mehr Platz bieten. Bei den Antrieben wird durchweg auf eine Teilelektrifizierung gesetzt.

Fast im S-Klasse und komplett elektrisch angetrieben nimmt auch schon der Mercedes EQS Fahrt auf. Die große Limousine aus der EQ-Familie soll bereits 2020 auf den Markt kommen.

Elektrische S-Klasse erwischt 40 Sek.

Natürlich testen auch andere Hersteller ihre neuen Modelle im Geheimen. Lamborghini schiebt noch Ende 2018 den Aventador in der Variante SVJ als neue Speerspitze der Baureihe in den Markt. Aston Martin macht den Vantage in der S-Version leichter und potenter. Hyundai bringt den neuen i40 mit starken Designanleihen der Hyundai Le Fil Rouge-Studie vom Genfer Autosalon 2018 und Lexus trimmt die Baureihen RD F und LC F auf noch mehr Sportlichkeit.

Fahrbericht Lamborghini Aventador SVJ Neuer Ring-König - schneller als GT2 RS

Darüber hinaus haben wir noch viel mehr Autos erwischt! Welche? Klicken Sie in unsere Fotoshow.