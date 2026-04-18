Peugeot belebt eine Traditions-Baureihe neu – zumindest erinnern die Franzosen auf der Präsentation des 408 nachdrücklich an die filmische Historie der 40x-Familie. Aber kann der Neue an die glorreiche Historie anknöpfen? Nicht nur ein Fließheck-308 – der Peugeot 408 ist ein echtes Vollwert-Auto. Er bietet ordentlich Platz im Fond, selbst für Erwachsene, und einen durch die große Klappe sehr gut nutzbaren Kofferraum mit bis zu 536 Litern Fassungsvermögen (415 beim Plug-in). Unter den drei verfügbaren Antriebskonzepten sollte für jeden etwas Passendes dabei sein.