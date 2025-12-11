Gerüchte über Audi-Frühstart: Erste Formel-1-Runden schon Anfang Januar?

Eigentlich hatte man gedacht, dass die Teams durch den engen Winterzeitplan Mühe haben werden, überhaupt rechtzeitig mit einem fertigen Auto zur ersten Testwoche in Barcelona anzutreten. Durch das späte Saisonfinale in Abu Dhabi am 7. Dezember und den sehr frühen Beginn der Wintertests am 26. Januar blieb so wenig Zeit wie noch nie in der rennfreien Phase.

Doch in Spanien machten am Donnerstag (11.12.) Gerüchte die Runde, dass zwei Teams schon deutlich vor dem offiziellen Testauftakt mit ihren Autos auf dem katalanischen Grand-Prix-Kurs Kilometer sammeln wollen. Die iberische Sportwebseite Grada3.com überraschte mit der Meldung, dass sich Audi und Alpine für private Sessions in der zweiten Januarwoche angemeldet haben.

Dem Bericht nach will das neue deutsche Werksteam schon am 9. Januar einen ersten Funktionstest mit seinem Rennwagen durchführen. Die französische Equipe, die ab dem kommenden Jahr mit Mercedes-Triebwerken an den Start geht, soll nur zwei Tage später mit einem eigenen Shakedown an gleicher Stelle folgen.

Audi-Motorstart noch vor Weihnachten Bei Alpine wurden die Spekulationen auf Anfrage von auto motor und sport direkt dementiert. Man bereite sich zwar schon lange auf die neue Saison vor, aber so früh werde das neue Auto dann leider doch nicht fertig. Bestätigt ist nur der offizielle Launch-Termin des Autos am 23. Januar – ebenfalls in Barcelona.

Bei Audi hüllt man sich komplett in Schweigen. Der Termin für die Präsentation des ersten Formel-1-Rennwagens aus Ingolstadt könnte vielleicht bald bekannt gegeben werden. Welche Pläne man mit dem Auto auf der Strecke hat, darüber will man zu diesem Zeitpunkt lieber nicht sprechen.

Ganz abwegig sind die Berichte aber nicht. Nach Informationen von auto motor und sport haben die Verantwortlichen aus Hinwil schon länger auf einen Frühstart unter Ausschluss der Öffentlichkeit hingearbeitet. Ob die Technik aber wirklich bis zum 9. Januar einsatzbereit ist, muss sich erst noch zeigen.

Alexandra Beier via Getty Images Bis jetzt hat Audi nur einen Ausblick auf die neue Lackierung gegeben. Wan kommt das richtige Auto?

Wann kommen die ersten Fotos? Teamchef Jonathan Wheatley verriet beim Finale in Abu Dhabi immerhin: "Der erste Start des Motors zusammen mit dem fertigen Monocoque wird noch vor Weihnachten passieren. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir das schon jemals so früh gemacht haben."

Vom Anlassen des Motors zu einem fahrenden Auto ist es aber noch ein weiter Weg. Will man wirklich nur wenige Tage nach dem Jahreswechsel die ersten Runden drehen, müsste vor allem in der Carbon-Abteilung auf Hochtouren gearbeitet werden. Flügel, Verkleidungsteile, Aufhängungen – ein Formel-1-Auto ist ein überdimensionales Hightech-Puzzle. Und dazwischen liegt auch noch die einwöchige Weihnachtszwangspause, die alle Teams einhalten müssen.

Dass die ersten Shakedown-Termine nur selten offiziell verkündet werden, hat einen einfachen Grund: Man will die Konkurrenz nicht unnötig aufschrecken. Und man will natürlich keine Paparazzi anlocken, die mit der langen Linse von außerhalb der Strecke Spionagefotos schießen. Möglicherweise hat eine kleine Indiskretion der Streckenbetreiber diese Pläne zunichtegemacht. Man darf gespannt sein, wann das erste Foto des neuen Formel-1-Audi auftaucht.