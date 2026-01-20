Das sind die Helme der Audi-Fahrer: So sieht das Hülkenberg-Design aus

Der Countdown läuft. Am Dienstag (20.1.) präsentiert Audi in Berlin das erste Formel-1-Auto in der Geschichte der Premiummarke. Schon seit Tagen füttert die Medienabteilung der Werkstruppe Fans und Journalisten mit Appetithäppchen an. Nach dem ersten Rollout des Renners am 9. Januar in Barcelona, nimmt das optische Design des Teams immer mehr Form an.

Einen Sponsoren-Deal nach dem anderen verkündete Audi in den letzten Tagen. Schon vor dem Jahreswechsel waren der Finanzdienstleister Revolut als Titelpartner und die bayerische Brauerei Paulaner als weiterer Geldgeber des Teams bestätigt worden. Die Sponsoren haben selbstverständlich Einfluss auf den Look des Autos, der Teamkleidung und natürlich auf das Design der Helme.

Der Kopfschutz ist bei Fahrern ein beliebter Gegenstand, den sie häufig mehrmals im Jahr verändern. Vorreiter war in den 2010er-Jahren ein gewisser Sebastian Vettel, der in seiner Red-Bull-Zeit teilweise von Rennen zu Rennen das Design wechselte. Die Audi-Fahrer Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto sind da weit weniger verspielt. Für 2026 sehen die Helme der beiden Piloten nun jedoch stark verändert aus.

Paulaner in der Formel 1 Die weiße Grundfarbe bleibt bei Hülkenbergs Kopfschutz für 2026 erhalten. Auffälliger sind da schon die roten und silbernen Akzente, die auch zu den Audi-Farben passen. Die wurden bereits bei der Präsentation des Audi-Looks im November 2025 veröffentlicht. Neben dem Audi-Logo gibt es natürlich auch den Schriftzug von Revolut auf Hülkenbergs Helm zu sehen. Am auffälligsten ist jedoch das Paulaner-Logo auf dem Kopfschutz. Dort wirbt die Brauerei mit ihrem alkoholfreien Produkt.

Deutlicher ist der Unterschied am Helm des Teamkollegen zu erkennen. Gabriel Bortoleto fährt 2026 mit mehr Weiß auf seinem Helm. Die brasilianischen Landesfarben Blau, Grün und Gelb bleiben zwar erhalten, doch sind sie nicht mehr so präsent wie im letzten Jahr. Auch beim Formel-2-Meister der Saison 2024 prangt der Paulaner-Kleber großflächig auf dem Helm.

Adidas als Ausrüster Neben der Piste hat Audi natürlich auch vorgesorgt. Das Team erhält Kleidung des deutschen Sportartikel-Riesen Adidas. Die Bayern sind bereits seit letztem Jahr Partner von Mercedes und rüsten nun die zweite deutsche Werkstruppe in der Formel 1 aus. Audi hat den Look der Team-Shirts für 2026 am Montag (19.1.) auf dem Instagram-Kanal des Teams veröffentlicht.

Die Shirts, Kappen und Pullover sind in Grau gehalten und haben weiße sowie rote Akzente. Dazu stehen neben dem Audi- und Adidas-Logo noch der Name des Hauptsponsors Revolut auf der Bekleidung von Hülkenberg und Bortoleto.