Audi überrascht mit B-Version bei den Tests: Wo sind die Seitenkästen hin?

Das Audi-Werksteam ist ganz neu in der Formel 1. Doch was die Entwicklungsarbeit angeht, ist die neue deutsch-schweizerische Allianz schon ganz weit vorne. Die Ingenieure haben in kürzester Zeit zwei komplett unterschiedliche Autos gebaut. Eines für die Shakedown-Woche in Barcelona. Und eines für die weiteren Tests in Bahrain.

Die Beobachter staunten nicht schlecht, als der überarbeitete R26 zum Auftakt der Probefahrten auf dem Grand-Prix-Kurs von Sakhir am Mittwoch (11.2.) aus der Garage rollte. Unter den Augen von Projektleiter Mattia Binotto und Technikchef James Key ging ein grundlegend überarbeitetes Auto auf die Strecke.

"Ich glaube, es ist gerechtfertigt, hier von einer B-Version zu sprechen", grinste Binotto verschmitzt. "Frag nicht, was alles neu ist! Es ist alles neu." Als Erstes springen natürlich die Seitenkästen ins Auge. Die bauchigen Kühleinlässe aus der Barcelona-Woche sind verschwunden. Sie wurden ersetzt durch ultraschlanke vertikale Hutzen.

Das Ergebnis erinnert fast ein wenig an das sogenannte "Zeropod-Concept" von Mercedes. Zum Start der letzten Reglement-Ära wollte das Silberpfeil-Team die Konkurrenz mit einer ultraschlanken Verkleidung schocken.

xpb Links Barcelona, rechts Bahrain - der Audi wurde einem kompletten Facelift unterzogen.

Zeropod floppt bei Mercedes Doch die Lösung wurde zum Rohrkrepierer. Das Zusammenspiel mit den komplizierten Unterböden funktionierte nicht. Jetzt sind die Unterböden deutlich einfacher geformt. Und Audi wagt einen zweiten Anlauf mit dem abgewandelten Konzept. Wie schlank der R26 wirklich ist, erkennt man am besten am kleinen Knubbel, der auf Höhe des Cockpits aus der Verkleidung ragt. Hier drückt sich die Seitencrash-Struktur durch. Ihre Position ist bei allen Autos vorgeschrieben.

Ganz so extrem wie der alte Mercedes kommt der neue Dienstwagen von Nico Hülkenberg aber nicht daher. Von oben erkennt man eine kleine Rinne, über die Luft über den Seitenkasten zum Diffusor geführt wird. Neu sind auch die Kühlrippen, die vertikal in die Motorhaube geschnitzt sind. Sie verhindern, dass sich die Hitze unter der eng anliegenden Carbonhaut staut.

ams Am Frontflügel ist jetzt der Verstellmechanismus für die Flaps zu erkennen.

A-Version noch im 2025er-Budget Auch an der Nase und am Frontflügel sind viele Änderungen zu erkennen. Vor allem der dunkel abgesetzte Verstellmechanismus, mit dem die oberen Flaps auf den Geraden eingeklappt werden, springt ins Auge. Er fehlte noch beim Basis-Auto, das in Barcelona zum Einsatz kam.

Wer jetzt befürchtet, dass Audi sein komplettes Entwicklungsbudget für die Saison 2026 mit dem Bau zweier komplett unterschiedlicher Autos schon geschröpft hat, für den können wir Entwarnung geben. Binotto bestätigte, dass die Teile für die A-Version vom Shakedown in Barcelona schon alle im Vorjahr gebaut und entsprechend im Budget-Deckel verbucht wurden. Es bleibt somit noch Luft für weitere Upgrades.