Ocon spricht über Horror-Crash: "Ich bin umgekippt. Mein Urin war rot."

Dass Fahrer Schwäche zeigen oder über Verletzungen sprechen, kommt in der Formel 1 eher selten vor. Im Fall von Esteban Ocon dauerte es mehr als drei Jahre, bis der Franzose erstmals Auskunft über die Auswirkungen seines schwersten Formel-1-Crashs gab. Im YouTube-Interview mit dem französischen Moderator Guillaume Pley gewährte der 29-Jährige interessante Einblicke, was 2022 in Miami hinter den Kulissen abgelaufen ist.

Der damalige Alpine-Pilot war im Qualifying in Kurve 13 rückwärts in die Mauer gekracht. Die Sensoren an seinem Auto registrierten eine negative Verzögerung von 42G. "Von außen sah das gar nicht so dramatisch aus", erklärte Ocon. "Aber ich bin in eine massive Mauer aus Beton gekracht. Ich habe mir dabei beide Knie angeschlagen und konnte danach kaum laufen."

Es dauerte anderthalb Minuten, bis Ocon nach dem Unfall endlich bereit war, aus eigener Kraft aus dem Auto zu klettern. Der Fahrer berichtet, dass er schon früher heftige Unfälle durchstehen musste, auch mit Kräften von 40G und mehr. "Die waren aber nie so heftig wie dieser, auch wenn ich dabei ein paar Mal fast K.O. ging. Da habe ich dann manchmal etwas verschwommen gesehen oder hatte drei oder vier Tage lang Kopfschmerzen."

xpb Es dauerte anderthalb Minuten, bis Ocon schließlich aus dem Auto kletterte.

Aufholjagd nach Horror-Crash Doch obwohl die Folgen dieses Mal deutlich dramatischer waren, entschied sich der Pilot beim Rennen am nächsten Tag anzutreten, als sei nichts gewesen. Dabei fühlte sich der Pilot noch wenige Stunden vor dem Start noch alles andere als rennbereit.

"Ich erinnere mich, wie ich am Morgen in der Dusche stand und zusammengebrochen bin. Ich habe einfach das Gleichgewicht verloren und bin umgekippt. Ich habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt. Ich habe es vom letzten Startplatz bis auf Rang acht geschafft. Mein Urin war rot. Das war kein tolles Gefühl."