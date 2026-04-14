Formel 1: Hätten Sie ihn erkannt? F1-Star geht inkognito auf Musik-Festival

In der Formel 1 ruhen aktuell die Motoren. Die Absage der Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien gibt allen im Grand-Prix-Zirkus die Chance, einmal kurz durchzuschnaufen, bevor der schnellste Kreisverkehr der Welt Anfang Mai in Miami wieder Fahrt aufnimmt. Auch die Piloten nutzten die Gelegenheit, die hektische Fahrerlager-Welt hinter sich zu lassen.

Gabriel Bortoleto und Alex Albon trafen sich zum Beispiel vergangene Woche beim ATP-Tennisturnier in Monte-Carlo, um ein paar Matches zu verfolgen. Lando Norris und Carlos Sainz kamen zusammen, um Rennkarts aus verschiedenen Epochen auszuprobieren. Und Esteban Ocon wurde gemeinsam mit Erzfeind Pierre Gasly auf der Tribüne eines Champions-League-Spiels von Paris St. Germain gesichtet.

Auch Lewis Hamilton genießt die freie Zeit. Der Rekordsieger ist mal wieder in den USA unterwegs. Allerdings enthüllte der Ferrari-Pilot erst im Nachhinein, was er in den letzten Wochen so gemacht hat. Dabei kam jetzt auch heraus, dass Hamilton beim berühmten Coachella-Musik-Festival vor Ort war.

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Hamilton mischt sich unters Volk Um den Besuch entspannt zu genießen und nicht dauernd von Fans belagert zu werden, ging der Brite maskiert zum Konzert. Die Baseball-Kappe tief ins Gesicht gezogen, dazu noch Sonnenbrille und ein Tuch über die Nase – und schon war der Inkognito-Look fertig. In diesem Outfit hätten ihn wohl nicht einmal die größten Hamilton-Fans erkannt.

Dass sich Besucher auf dem Coachella-Festival ein Halstuch ins Gesicht ziehen, ist übrigens nichts Ungewöhnliches. Auf dem Gelände im Osten von Kalifornien pfeift regelmäßig ein heftiger Wind durch das Coachella-Valley. Gleichzeitig dient es auch als Schutz gegen die Sonne.

xpb Ob Mode, Musik oder Hollywood - Lewis Hamilton macht überall eine gute Figur.

F1-Star mit Wurzeln im Showbusiness Welche Bands sich der Formel-1-Star bei seinem Besuch auf dem Festival-Gelände angeschaut hat, ist nicht überliefert. Bekannt ist aber, dass der Rennfahrer sehr involviert in der US-amerikanischen Musik-Szene ist. Mit vielen Künstlern pflegt er eine enge Freundschaft.

Übrigens war Lewis Hamilton nicht alleine auf dem Coachella-Festival. Paparazzi-Fotos zeigten ihn zusammen mit Kim Kardashian. Mit ihr wurde Hamilton in letzter Zeit öfter mal gesehen, was in der Boulevard-Presse für Spekulationen über eine mögliche Beziehung sorgte.