Erster Blick auf neue Lichtsignale: So blinken die neuen Formel-1-Autos

Die Formel 1 ist aus dem Winterschlaf erwacht. Am Montag (26.01.) wurde es auf der Grand-Prix-Strecke von Barcelona erstmals in diesem Jahr wieder richtig laut. Die Königsklasse hat die sogenannte Shakedown-Woche eingeläutet. Alle Teams bekommen dabei drei Tage Zeit, die größten Kinderkrankheiten ihrer Neuwagen auszusortieren.

Leider sind Fans und Journalisten von dem bunten Treiben auf dem katalanischen Traditionskurs ausgeschlossen. Deshalb sind wir auf das angewiesen, was uns die Formel-1-Offiziellen und die elf Teams an Material und Informationen liefern. Gerne hätten wir uns selbst ein Bild von der neuen Königsklasse gemacht, die den größten Regel-Umbruch in ihrer Geschichte hinter sich hat.

Neu sind in dieser Saison nicht nur Antrieb und Aerodynamik, sondern auch ein paar kleine Features, die bisher nicht so im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses standen. So dürfte nur den wenigsten Fans bekannt sein, dass die Autos ab sofort Blinker in den Rückspiegeln haben. Im Gegensatz zu normalen Straßenautos sind die Lichtsignale in der Formel 1 aber nicht dazu da, um die Änderung der Fahrtrichtung anzuzeigen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Warnblinker erstmals im Video Stattdessen handelt es sich bei den Blinkern um ein neues Sicherheitsfeature. Sie sollen andere Piloten warnen, wenn ein Auto in langsamer Fahrt unterwegs ist oder auf der Strecke unplanmäßig zum Stillstand gekommen ist. Bei schlechten Sichtverhältnissen oder einem quer zur Fahrbahn stehenden Rennwagen können die Blinker helfen, nachfolgende Fahrer schneller auf das Hindernis aufmerksam zu machen.

Die Blinker blinken also nicht einzeln, sondern wie Warnblinker an einem Straßenauto immer auf beiden Seiten gleichzeitig. Ein erstes Video, das die Formel 1 über ihre Social-Media-Kanäle verbreitet hat, zeigt jetzt auch, wie das ganze Lichterspiel dann in der Praxis aussieht. Als Valtteri Bottas mit seinem neuen Cadillac in der Früh erstmals die Garage verließ, waren die Warnblinker aktiviert.

In der Formel 1 ist alles bekanntlich etwas schneller. Auch die Frequenz der Blinker ist etwas höher, als man das aus seinem Straßenauto gewohnt ist. Die gelben LEDs sind auch bei Tageslicht gut zu erkennen. Es scheint, als hat die FIA im Sinne der Sicherheit wieder eine sinnvolle Verbesserung eingeführt, auch wenn sich die Fans an den Anblick sicher erst einmal gewöhnen müssen.