Teamranking GP Las Vegas 2025: McLaren schlägt sich selbst

McLaren schien den Las-Vegas-Fluch besiegt zu haben. Lando Norris fuhr im zweiten Training die schnellste Runde und stellte den MCL39 im Qualifying auf eine überlegene Pole Position. Man habe aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und sich besser auf den Kurs von Las Vegas vorbereitet, der in den Jahren zuvor eine Problemstrecke für die Papaya-Renner war. Das wurde er auch diesmal. Aber erst am Renntag.

McLaren trimmte seine Autos auf zu viel Abtrieb. Teils über minimale Bodenfreiheit, teils über etwas mehr Flügelanstellung. Das führte auf den Geraden zu Hochgeschwindigkeits-Bouncing und zu starkem Bodenkontakt. Die Ingenieure zogen zu spät die Reißleine. Lando Norris begann erst fünf Runden vor Schluss mit Lift and Coast. Oscar Piastri wurde fast gar nicht vorgewarnt. So flogen beide McLaren wegen zu starker Abnutzung der Bodenplatten-Beschläge aus der Wertung.

Red Bull wachte erst am Renntag richtig auf. Am Freitag tüftelten die Ingenieure noch an der Abstimmung herum. Max Verstappen war nicht zufrieden. Am Samstag verlor der Regenmeister auf nasser Fahrbahn das Duell gegen Lando Norris. Doch nachdem er den WM-Gegner beim Start austricksen konnte, war er wie in Monza, Baku und Austin unantastbar. Erkenntnis: Wenn der Red Bull im richtigen Fenster liegt, kann er mit den McLaren mithalten.

Patrick T. Fallon via Getty Images Bei Williams zeigte die Formkurve in Las Vegas wieder nach oben.

Williams meldet sich zurück Vorjahressieger Mercedes und Geheimfavorit Ferrari konnten ihr Versprechen nicht einlösen. George Russell bildete sich Probleme mit der Servolenkung ein. Andrea Kimi Antonelli startete nach einem Fehler von Platz 17. Nach dem Ausschluss von McLaren rückten beide Mercedes-Fahrer auf Podestplätze vor. Der Speed war da, aber nicht so souverän wie 2024. Ferrari bewies erneut, dass man kein Auto für Regen hat. Von den Startplätzen neun und 20 gewinnt man keine Rennen.

Für Williams war der Las Vegas Strip Circuit wie maßgeschneidert. Carlos Sainz setzte das mit dem dritten Startplatz im Regen perfekt um. Im Renntrim waren die vier Top-Autos zu schnell für den Williams. Den Rest des Mittelfelds hängte Sainz um mehr als zehn Sekunden ab. Den führte Toro Rosso vor Sauber und Haas an. Zwischen die drei Autos passte kein Blatt Papier. Die Startpositionen und die Strategie bestimmte die Reihenfolge im Ziel.

Aston Martin war nur im Regen schnell. Die grünen Autos wurden aus Angst vor körnenden Reifen auf mehr Abtrieb getrimmt als die Konkurrenz. Das half am Freitag im Regen. Aber es bremste beim Topspeed im Rennen. Pierre Gasly wäre mit seinem zehnten Startplatz ein Punktekandidat gewesen, doch der Alpine-Fahrer wurde gleich beim Start umgedreht.

xpb

1. McLaren

McLaren baut sich seine Gruben selbst. In Las Vegas waren die Papaya-Renner nicht Favorit, doch sie schlugen sich wesentlich besser als in den Jahren zuvor. Norris stellte sein Auto im Regen auf die Pole Position. Doch McLaren hatte zu viel Abtrieb gewählt, was auf den Geraden in Bouncing umschlug. Vielleicht hätte man die Disqualifikationen vermeiden können, wenn man die Fahrer früher gewarnt hätte.

xpb

2. Red Bull

Diesmal fanden die Red-Bull-Ingenieure schneller eine gewinnbringende Fahrzeugabstimmung. Das wurde aber erst am Samstag im Rennen klar. Verstappen kontrollierte Tempo und Gegner und vermied dabei das Körnen der Reifen. Immer wenn Norris eine schnelle Runde drehte, wusste der Weltmeister eine Antwort. Der Red Bull war wie in Brasilien mit dem älteren Monza-Unterboden bestückt.

xpb

3. Mercedes

Mercedes wurde seiner Favoritenrolle nicht ganz gerecht. Die Silberpfeile waren vom Sieg aber auch nicht so weit weg, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Russell beklagte Probleme mit der Servolenkung, und er zerstörte seine Reifen bei Angriffen auf Verstappen. Antonelli startete von 17. Startplatz. Eine Risiko-Strategie brachte ihn noch auf Platz 3. Der Speed war da.

xpb

4. Ferrari

Ferrari war wieder der Meister des ersten Trainingstages. Dann kam der Regen. Auch der SF-25 ist kein Regenauto. Das geht nun schon seit Jahren so. Es muss wohl daran liegen, wie Ferrari seine Reifen präpariert. Im Rennen verdunkelten die Startplätze neun und 20 die wahre Form der Ferrari. Nach den Disqualifikationen der McLaren wurden noch die Plätze vier und acht daraus.

xpb

5. Williams

Las Vegas ist eine Williams-Strecke. Lange Geraden, langsame Kurven. Überraschender kam, dass der Williams auch im Regen eine exzellente Figur machte. Sainz stellte seinen FW47 auf den dritten Startplatz. Im Rennen wurde der Spanier dann von den vier Top-Autos aufgefressen. Albon ist derzeit von der Rolle. Der Thailänder macht sich gerade als Bruchpilot einen Ruf.

xpb

6. Toro Rosso

Die Toro Rosso zählten zu den wenigen Autos im Feld, die in den kalten Las-Vegas-Nächten ihre Reifen schnell ins Arbeitsfenster brachten. Das und gutes Timing wurden mit zwei Startplätzen in den Top Ten belohnt. Im Rennen schaffte es nur der schlechter platzierte Hadjar in die Punkte. Lawson warf als Sechster der Startaufstellung in der ersten Kurve im Übereifer WM-Punkte weg.

xpb

7. Sauber

Vier Mal Punkte in den letzten vier Rennen. Die Sauber liegen an der Schwelle zu den Top-Ten-Plätzen, und Hülkenberg macht das Beste draus. Diesmal half die richtige Strategie auch noch mit. Hülkenberg fuhr fast ständig in sauberer Luft. Sein siebter Platz ist deshalb so hoch zu bewerten, weil Sauber nur einen Ersatz-Frontflügel im Gepäck hatte. Vorsicht war angesagt. Ein Crash, und es wäre eng für Katar geworden.

xpb

8. Haas

Haas hatte Angst vor Las Vegas. Topspeed bei wenig Abtrieb ist eine Schwachstelle der US-Renner. Haas versuchte das mit anderen Qualitäten, zum Beispiel der exzellenten Traktion, zu kompensieren. Es ist so halb gelungen. Ursprünglich lagen Ocon und Bearman auf den Plätzen 11 und 12. Daraus wurden nach dem McLaren-Drama noch drei WM-Punkte.

xpb

9. Aston Martin

Aston Martin war nur in der Qualifikation schnell. Alonso stellte sein grünes Auto auf den siebten Startplatz. Stroll wäre auch im Q3 gelandet, hätte man nicht zu früh den Einsatz von Medium-Reifen riskiert. Der Regen half Aston Martin. Die Autos waren auf viel Abrieb getrimmt. Deshalb hatten auch sie ähnlich wie McLaren auf trockener Bahn Hochgeschwindigkeits-Bouncing.

xpb

10. Alpine