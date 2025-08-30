GP Niederlande Training 3: Norris mit Trainings-Hattrick, Russell in Gefahr

Was sich bisher in Zandvoort bestätigt hat: An McLaren führt kein Weg vorbei. Daran änderte auch die noch recht grüne Strecke nach dem Regen in der Nacht nicht viel. Lando Norris und Oscar Piastri werden den GP Niederlande wohl unter sich ausmachen. Momentan mit den besseren Voraussetzungen für Norris, denn der hat alle Trainingssitzungen für sich entschieden. Die Generalprobe zum Quali beendete er mit einer 1.08,972 Minuten und einem Vorsprung von 0,242 Sekunden auf Piastri.

Im Gegensatz zum Vortag blieb Aston Martin etwas blass. Die Briten waren die stärkste Kraft hinter den Papaya-Rennern. Nun hat sich George Russell in Lauerstellung gebracht und den dritten Rang gesichert. Allerdings mit einem Respektabstand von 0,886 Sekunden auf Norris.

Williams mit Positiv-Trend Weiter nach vorne als am Freitag ging es für Williams. Carlos Sainz konnte sich auf dem vierten Rang vor Max Verstappen im Red Bull und Charles Leclerc im Ferrari behaupten. Das Trio trennt gerade mal 25 Tausendstelsekunden voneinander.

Alex Albon bestätigte mit Platz sieben, dass Williams definitiv in den Top 10 landen könnte. Ob Aston Martin wieder auftrumpfen kann, ist mit einem Fragezeichen versehen. Lance Stroll musste sich mit Platz acht begnügen, Fernando Alonso mit Platz zehn. Dazwischen schob sich Isack Hadjar im Toro Rosso.

Ferrari in Zandvoort noch verloren Lewis Hamilton kam nach seinen Drehern am Vortag auch am Samstag nicht in Schwung. Er schloss das dritte Training nur auf Rang 14 ab. Leclerc kündigte bereits nach dem schwierigen Freitag an, dass man noch sehr weit von der Konkurrenz entfernt sei. Gabriel Bortoleto und Nico Hülkenberg stellten den Sauber jeweils auf die Plätze 13 und 16 und haben damit auch noch viel Luft nach oben. Gleiches gilt für Kimi Antonelli, der nur 17. im Mercedes wurde.