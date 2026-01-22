Nur Profis finden hier den Fehler: Haas unterläuft Patzer mit Renderings

Normalerweise ist die Formel 1 ein Sport, der wie kaum ein anderer nach Perfektion strebt. Die Teams überlassen nichts dem Zufall. Geheimhaltung ist das oberste Gebot. Die Infos müssen so lange wie möglich vor der Konkurrenz versteckt werden. So versuchen die Teams häufig, auf den bereitgestellten Renderings der neuen Autos noch Details zu verschleiern.

Neuling Audi setzt die ungeschriebenen Gesetze schon "perfekt" um. Weder beim ersten Shakedown noch bei der Vorstellung des R26, der lediglich ein im 2026er-Design lackiertes Showcar war, zeigte das neue Werksteam das richtige Auto. Nur ein kurzer Teaser auf der Leinwand verriet schon ein paar Details, die aber noch mit Vorsicht zu genießen sind.

Mittelfeld-Konkurrent Haas ist bereits seit 2016 in der Formel 1. Die US-Amerikaner kennen die Spielregeln der Branche aus dem Effeff. Dennoch war der Rennstall bei der Präsentation seines VF-26 für die kommende Spielzeit auskunftsfreudiger als Audi. Das Team zeigte am Montag (19.1.) erste Renderings. In der Vergangenheit war Haas dafür bekannt, auf den Computerbildern wenigstens ein paar Details zu verraten, die später auch der Realität entsprachen oder nahe an sie herankamen. Und dennoch unterlief der Truppe ein "dicker" Fehler.

Falsche Reifen auf dem Haas VF-26 Nachdem sich die Technik-Freaks und Design-Ästheten auf den Wagen gestürzt hatten, fiel einigen Experten schnell ein lustiges Detail auf. Die für die Renderings verantwortlichen Mitarbeiter hatten auf die Vorderachse Reifen "gesteckt", die von den Abmessungen genauso groß waren wie die auf der Hinterachse. Der Haas wirkte so deutlich bulliger als die Renderings oder die Showcars, die deren Gegner bis jetzt gezeigt hatten.

Die Vorderreifen sind nach dem neuen technischen Reglement nur noch 275 Millimeter breit. Die Pirelli-Pneus am Heck haben dagegen eine Breite von 375 Millimeter. Haas hat sich also mal insgesamt 20 Zentimeter an Fläche auf das Auto "geschummelt". Der Fauxpas war auch Formel-1-Fans in den Sozialen Medien aufgefallen und machte schnell die Runde.

Haas Dank Toyota erstrahlt der Haas für 2026 in einem neuen Look.

Haas fällt auf Die Verantwortlichen werden es verschmerzen können. Dem kleinen Team bescherte das "Reifen-Gate" willkommene Publicity. Mit den klangvollen Namen von Red Bull oder Einsteiger Audi kann Haas nicht mithalten. Den geplanten Präsentationstermin vom 23. Januar hatte man bereits auf den 19. Januar verschoben, weil plötzlich auch Ferrari und Alpine an dem ursprünglichen Datum ihre Autos für 2026 zeigen wollten.

Mit dem früheren Datum erzeugte der neue VF-26 deutlich mehr Aufmerksamkeit in der Formel-1-Welt. Das wird auch Toyota gefallen haben. Seit 2024 ist der Autoriese Technik-Partner des Teams. Ab dieser Saison treten die Japaner als Hauptsponsor des Rennstalls auf. Entsprechend verändert hat sich auch der Look des Wagens. Das Auto trägt mehr Weiß, sowie den GR-Schriftzug von Gazoo Racing, der Motorsport-Abteilung von Toyota. Bis zum ersten Rollout werden dann auch noch die richtigen Reifen am Haas montiert sein – ganz sicher.