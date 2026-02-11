KitKat-Schokoriegel im F1-Format: Zum Saisonstart in Melbourne nur in Australien

Am 14. Februar ist Valentinstag und das hier wäre für einen Motorsport-Fan ein etwas originelleres Geschenk als Pralinen in Herzform. Der Schokoriegel-Hersteller KitKat hat sich von der Formel 1 inspirieren lassen und verkauft nun diese essbaren Rennwagen. Doch bevor Sie sich jetzt in den Supermarkt begeben, muss ich Sie leider enttäuschen.

Diese besonderen Riegel gibt es bisher nicht in Deutschland, sondern in Australien. Nestlé, der Konzern hinter KitKat, möchte mit diesem Riegel die offizielle Partnerschaft zur Formel 1 feiern. Weil der erste Grand Prix traditionell in Australien stattfindet, bekommen alle australischen Supermärkte diesen Riegel, und zwar pünktlich zum Auftakt am 8. März 2026.

Die Form der aktuellen Rennboliden hat Nestlé ziemlich gut getroffen. Front und Heckflügel sind prägnant und gut zu erkennen. Zudem trägt der Heckspoiler das KitKat-Logo. Und nicht nur die Optik, sondern auch die Füllung ist anders. Anstelle der durchgehenden langen Waffel befinden sich im Inneren des Rennwagens Müsli und Waffelstücke.

Kommt der Riegel auch in andere Länder?

Wann dieser Riegel wieder auslaufen wird, steht bisher nicht fest. Es könnte sein, dass hier die Nachfrage ebenfalls eine Rolle spielt. Aber es ist davon auszugehen, dass die Nascherei nach dem Rennwochenende wieder verschwindet oder vielleicht in einem anderen Land auftaucht.

KitKat

KitKat ist kein Neuzugang in der Formel 1. Schon 2023 hat die Marke den damaligen Red-Bull-Fahrer Sergio Perez unterstützt. Auch die Partnerschaft mit der Rennserie besteht schon seit November 2024. Beim Grand Prix von Mexico 2025 fiel dann zum ersten Mal der Slogan: offizieller Schokoladenriegel der Formel 1. Nestlé ist ein erfahrener Sport-Sponsor, so etwa als Titelsponsor des Montreux Nestlé Tennis Open.