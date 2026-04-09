Formel 1: Heißes Gerücht: Neue Teamchefs für Ferrari und McLaren?

Vier Wochen lang dreht sich in der Formel 1 aktuell kein Rad. Die Ausfälle der Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien verhindern aber nicht, dass sich die Teams im Hintergrund weiter duellieren. Die Head-Hunter sind unterwegs und versuchen der Konkurrenz prominentes Personal abzuwerben. Offenbar war McLaren hier bei Red Bull erfolgreich.

Wie die niederländische Zeitung "De Limburger" berichtet, soll sich Max Verstappens Renningenieur Gianpiero Lambiase auf dem Absprung befinden. Der Vertrag des Briten läuft zwar noch bis Ende 2027. McLaren soll allerdings schon eine Weile an dem hochrangigen Ingenieur dran sein und ihm ein entsprechendes Angebot unterbreitet haben.

Wie verschiedene Medien übereinstimmend berichten, soll Lambiase dem Weltmeisterteam jetzt die Zusage gegeben haben. Angeblich verdient er in Woking ein Vielfaches seines aktuellen Gehalts. Der Wechsel wird allerdings erst nach Auslaufen seines aktuellen Vertrags vollzogen. Das heißt: McLaren kann erst 2028 auf die Dienste von Verstappens rechter Hand zugreifen.

xpb Gianpiero Lambiase hat Max Verstappen von der Boxenmauer aus zu vier WM-Titeln navigiert.

Red Bull bricht auseinander Lambiase wäre nicht der erste erfolgreiche Abwerbeversuch von Red Bull. In den letzten Jahren hatte sich McLaren schon Chefdesigner Rob Marshall und Chefstratege Will Courtenay geschnappt. Nach Christian Horner, Adrian Newey und Jonathan Wheatley würde Red Bull somit noch ein weiteres prominentes Mitglied aus der ehemaligen Führungsriege verlieren.

Sollte Lambiase wirklich gehen, würde das natürlich auch noch einmal die Spekulationen über einen möglichen Abschied von Max Verstappen befeuern. Der vierfache Weltmeister hatte zuletzt öfter mit einem Abschied aus der Formel 1 kokettiert, weil ihm die aktuelle Hybrid-Formel keinen Spaß bereitet. Auch ein möglicher Abgang zu Mercedes steht noch im Raum.

Neben McLaren sollen auch noch Williams und Aston Martin an einer Verpflichtung von Lambiase interessiert gewesen sein. Doch beide Teams waren mit ihren Abwerbeversuchen nicht erfolgreich.

Kym Illman via Getty Images Andrea Stella gilt als der Vater des Erfolgs bei McLaren. Wechselt er zu Ferrari?

Wechselt Stella zu Ferrari? Offizielle Bestätigungen für den Wechsel von Lambiase gibt es weder von Red Bull noch von McLaren. Die große Frage lautet, welche Position der Ingenieur bei seinem neuen Team einnehmen könnte. Hier gibt es allerdings schon ein paar Theorien. Eine davon lautet, dass Lambiase ins Führungsteam rund um Teamchef Andrea Stella eingegliedert wird und das Management unterstützt.

Andere Spekulationen behaupten, dass sich McLaren bereits auf einen möglichen Abschied von Stella vorbereitet und Lambiase als Nachfolger verpflichtet hat. Den Vater des Erfolgs aus den letzten Jahren zieht es angeblich zurück in seine italienische Heimat. Den Gerüchten nach soll Ferrari die Fühler nach dem gelernten Ingenieur ausgestreckt haben. Bei der Scuderia wäre somit mal wieder der Teamchefposten von Frederic Vasseur in Gefahr.

Über eine Absetzung des Franzosen gab es bereits in den vergangenen Jahren immer mal wieder Spekulationen. Vasseur steht seit 2023 an der Spitze der Scuderia, konnte aber bis jetzt noch nichts an der andauernden Titelflaute in Maranello ändern. Bei Ferrari hatte man alle Hoffnungen in das neue Reglement gesetzt, das 2026 eingeführt wurde. Zwar sind die roten Autos aktuell die ersten Verfolger von Mercedes. Die Silberpfeile sind nach drei Rennen aber schon weit enteilt an der Spitze der WM-Wertungen.