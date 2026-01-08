Logos der Formel-1-Teams 2026: Diese Rennställe haben ihr Logo verändert

Die Logos der Autohersteller kennt jedes Kind. Die Logos der elf Formel-1-Teams sind dagegen nicht ganz so bekannt. Das liegt auch daran, dass die Rennställe ihre Markenzeichen regelmäßig anpassen. Immer dann, wenn ein neuer Titelsponsor an Bord kommt, muss auch das Logo abgeändert werden. Schließlich will der Werbepartner ja auch einen Gegenwert für sein Geld bekommen.

McLaren hatte der Versuchung lange widerstanden, den prominenten Platz im offiziellen Namen seines Rennstalls zu verkaufen. Doch nach dem sportlichen Aufschwung der letzten Jahre sind die Angebote noch einmal ordentlich in die Höhe geschossen. Zur Saison 2026 darf sich nun Kreditkartenanbieter Mastercard Seite an Seite mit dem traditionsreichen Rennstall präsentieren. Das Unternehmen war schon länger Sponsor des Teams.

In den letzten Jahren haben gleich mehrere Firmen aus der Finanzbranche den Weg in die Königsklasse gesucht, um für ihre Produkte zu werben. Der direkte Mastercard-Konkurrent Visa dockte beim Racing-Bulls-Rennstall an. Mit CashApp konnte das Schwesterteam von Red Bull sogar noch einen zweiten Partner aus dem Banken-Segment als Titelpartner verpflichten.

Audi Audi startet zusammen mit Titelpartner Revolut in das Formel-1-Abenteuer.

Revolut hofft auf neue Kunden Auch Audi gelang es, aus dieser Branche einen dicken Fisch an Land zu ziehen. Der Finanzdienstleister Revolut steht dem Neueinsteiger aus Ingolstadt beim Einstieg zur Seite. Das britische Unternehmen hofft, durch das Engagement in der Formel 1 viele neue Konten an den Mann zu bringen. Audi selbst ist im offiziellen Logo seines Formel-1-Teams übrigens nur durch die vier Ringe und nicht durch den Namensschriftzug vertreten.

Mit Moneygram gab es in den letzten drei Jahren noch ein weiteres international agierendes Finanzunternehmen, das sich einen prominenten Platz als Titelsponsor ergattert hatte. Doch mit dem Ende der Saison 2025 wurde die Partnerschaft mit Haas aufgelöst. Toyota ließ sich nicht lange bitten und übernahm die freigewordene Position mit seiner Sportsparte "Gazoo Racing". Weil der gesamte Name etwas zu sperrig gewesen wäre, findet sich nun im neuen Haas-Logo nur die Abkürzung "TGR" wieder.

Williams Das neue Williams-Logo erinnert an den alten Schriftzug aus den späten 70er-Jahren.

Altes Williams-Logo im neuen Design Auch bei Williams werden Fans beim genauen Blick auf das 2026er-Logo etwas Neues erkennen. Das Team aus Grove hat sich beim Designwechsel am traditionellen Schriftzug aus den Gründerjahren bedient, was sich im nach rechts gepfeilten "W" im Teamnamen widerspiegelt. Über dem Markenzeichen des Rennstalls darf sich auch noch der australische IT-Dienstleister Atlassian verewigen.

Neben der Finanzbranche sind die IT, Computer und Technologie-Unternehmen aktuell die größten Geldgeber der Formel 1. Mit Oracle (Red Bull) und HP (Ferrari) gibt es hier noch zwei weitere Schwergewichte, die sich mit vielen Millionen im Jahr als Titelpartner engagieren. Bei Mercedes (Petronas) und Aston Martin (Aramco) fungieren die Spritlieferanten als Namensgeber.

Nur Alpine fällt etwas aus der Reihe. Hier hat sich der österreichische Wasseraufbereiter BWT als Titelsponsor eingekauft. Das Unternehmen aus Mondsee ist schon lange in der Königsklasse dabei und hat vielen Autos einen markanten pinkfarbigen Anstrich verpasst. Ganz neu in der Formel 1 ist dagegen Cadillac. Der US-Rennstall ist aktuell das einzige der elf Teams, das noch keinen Titelsponsor verpflichtet hat.